¿En dónde queda y qué hacer en Curití, pueblo bañado por ríos y quebradas y tierra de artesanos?

En todas las regiones del país hay pueblos con una amplia oferta no solo turística, sino cultural e histórica, y Curití no es la excepción. Esta población de Santander hace parte del programa ‘Pueblos que enamoran’, de Fontur, el cual busca visibilizar y potenciar a los destinos que tienen características especiales y únicas, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.