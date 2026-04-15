Estas son las tres ciudades sedes del Mundial 2026 que más han incrementado sus reservas de vuelos

Las 16 ciudades anfitrionas del Mundial de fútbol 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México a mediados de junio, registran aumentos de dos dígitos en las reservas de vuelos, según datos de la empresa RateGain.

Así, Monterrey (México), Dallas (EE. UU.) y Houston (EE. UU.) son las urbes que alcanzan en estos momentos los mayores incrementos, con alzas del 67%, 42% y 38%, respectivamente.

Sin embargo, dos ciudades marcan descensos en las reservas, siendo el caso de Seattle (EE. UU.) y Guadalajara (México), mientras que Ciudad de México no experimenta crecimientos ni caídas.

Exterior del estadio de Monterrey, uno de los que albergará la Copa Mundial 2026. Foto: Getty Images

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Para el fundador y director general de RateGain, Bhanu Chopra, el Mundial es uno de los eventos de mayor demanda para el turismo global, y las marcas que ganarán serán aquellas que actúen con inteligencia en tiempo real, no las que esperen a que los datos se actualicen.

“Ahora, con este panel interactivo, ponemos datos en tiempo real a disposición de todos para el beneficio de toda la industria, para basar sus decisiones en evidencias, no en intuiciones”, ha añadido.

Estadio de Houston, Estados Unidos. Foto: Getty Images via AFP

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Legislador de EE. UU. insta a la FIFA a pagar el transporte público durante el Mundial

Por otra parte, un destacado legislador estadounidense pidió el martes a la FIFA que cubra los gastos de transporte público del Mundial de 2026, tras conocerse que las autoridades locales de Nueva Jersey planean aplicar alzas masivas de precios durante el torneo.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, del Partido Demócrata, afirmó en X que el organismo rector del fútbol mundial ―que prevé obtener 11.000 millones de dólares con el torneo― debería hacerse cargo de los gastos de transporte hacia las sedes de la Copa del Mundo.

Schumer respondía así a una noticia publicada el martes en The Athletic, según la cual New Jersey Transit planea cobrar a los aficionados más de 100 dólares por los pasajes desde la estación Penn en Manhattan hasta el estadio MetLife en East Rutherford (Nueva Jersey) durante la Copa del Mundo.

Un pasaje de ida y vuelta para ese trayecto cuesta normalmente 12,90 dólares.

“La FIFA está lista para recaudar casi 11.000 millones de dólares con la Copa del Mundo de este verano, pero son los viajeros y residentes del área de Nueva York quienes deben pagar la cuenta”, comentó Schumer.

“Lo mínimo que puede hacer la FIFA es garantizar que los residentes de Nueva York puedan ir al estadio sin que les cobren de más en los torniquetes. Exijo que la FIFA dé un paso al frente y cubra los costos de transporte para las ciudades y estados anfitriones”.

“Los viajeros y residentes de Nueva York no deberían subvencionar una ganancia inesperada de 11.000 millones de dólares”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también criticó el supuesto aumento de precios.

“La Copa del Mundo debería ser lo más asequible y accesible posible”, escribió Hochul en X. “Cobrar más de 100 dólares por un breve trayecto en tren me parece excesivamente caro”.

New Jersey Transit no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios cuando fue contactado por la AFP.

The Athletic citó a un portavoz de la agencia diciendo que no se había tomado ninguna decisión firme sobre los precios de los pasajes para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

“Los precios de los pasajes para los desplazamientos los días de partido no se han concretado y cualquier referencia al costo sería una especulación sin confirmar”, dijo el portavoz.

*Con información de Europa Press y AFP.