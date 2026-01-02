Estos fueron los destinos con mayor incremento de turistas extranjeros en 2025

Colombia recibió 3.8 millones de visitantes extranjeros no residentes, entre enero y octubre de 2025, lo que significó un incremento del 4,3% en comparación con el mismo periodo de 2024.

De acuerdo con cifras recogidas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), dentro de los países de origen de los viajeros del exterior que llegaron al país entre enero y octubre de este año, Estados Unidos ocupó el primer lugar, con una participación del 24,2%, seguido por Venezuela (12,4%), México (8,1%) y Ecuador (6,4%).

“Esto muestra el desempeño positivo del turismo receptivo en Colombia a lo largo de 2025, evidenciado en la diversificación de los departamentos predilectos de los viajeros internacionales y el crecimiento destacado de regiones con vocación turística”, señala la organización.

El cabo de la Vela, en La Guajira. Foto: Comunidad Andina

Los destinos con mayor crecimiento

“Aunque los destinos tradicionales continúan siendo los más visitados por los viajeros extranjeros, hay nuevas regiones emergentes que se están fortaleciendo en el mapa turístico del país. Chocó, La Guajira y Vichada alcanzaron crecimientos del 100%, cada uno en la llegada de visitantes durante el periodo ene-oct. de 2025, frente a los mismos meses de 2024”, resaltó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Por otro lado, Bogotá se mantiene como el destino tradicional más visitado, con 1.5 millones de viajeros internacionales entre enero y octubre de 2025. Se ubican después Antioquia con 1 millón de visitantes y Bolívar con un poco más de 700 mil viajeros. Igualmente, otros departamentos colombianos se posicionaron en el radar internacional, con crecimientos destacados, entre ellos: Norte de Santander (45%), San Andrés (43%), Córdoba (32%), Casanare (27,1%) y Nariño (24%).

“Estas cifras reflejan el fortalecimiento de la industria de los viajes en Colombia, no solo en los destinos tradicionales urbanos y de sol y playa, sino también en territorios emergentes que se han preparado para recibir visitantes de manera sostenible y competitiva, y en los que las Agencias de Viajes y Operadores han ampliado sus portafolios de servicios que permiten consolidar al país como un destino con experiencias para todo tipo de viajeros”, concluyó la dirigente de Anato.

Un total de 1.734.681 visitantes internacionales recibió Bogotá entre enero y noviembre de este año, lo que representa un crecimiento del 2,8 % frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con información del Observatorio de Turismo de la ciudad, con información de Migración Colombia, Aerocivil, DANE, MinCIT y ONU Turismo.

Según la Alcaldía, estas cifras se dan un contexto de expansión sostenida del turismo en la ciudad. “De acuerdo con las proyecciones de la investigación Viajeros en Bogotá, en 2025 la capital recibirá cerca de 14.827.435 turistas, lo que representa un aumento del 5,3 % frente a 2024 (14.074.859) y un crecimiento del 20,1 % respecto a 2023, confirmando la consolidación de Bogotá como destino urbano de referencia en la región", señaló la entidad.