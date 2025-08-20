Suscribirse

Turismo

Estos son los encantos del municipio apodado ‘alto del rey’, un rincón de bellos paisajes para visitar en el Eje Cafetero

Este destino hace parte del departamento de Risaralda.

Redacción Turismo
20 de agosto de 2025, 1:01 p. m.
Balboa, Risaralda
Balboa es uno de los municipios cafeteros de Risaralda. | Foto: Tomada: Paisaje Cultural Cafetero

Visitar el Eje Cafetero es sumergirse en una región donde el aroma del café recién tostado se mezcla con paisajes montañosos cubiertos de verde y pueblos coloridos de arquitectura colonial.

Esta es una región que ofrece una gran experiencia entre fincas cafeteras tradicionales, recorridos para conocer sobre el proceso del café y la amabilidad de sus habitantes. Sus pueblos exponen calles llenas de historia, deliciosas gastronomías y una amplia riqueza cultural en medio de un ambiente tranquilo y un clima agradable.

Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. Desde caminatas entre palmas de cera en el Valle de Cocora hasta baños en aguas termales en medio de la montaña, pasando por deportes extremos, son vivencias que lo hacen único e imperdible.

Cultivo de Café
Visitar plantaciones de café es uno de los planes para hacer en Balboa, Risaralda. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Cada uno de sus municipios ofrece una gran riqueza y en la lista de posibilidades para conocer en un viaje por esta región se encuentra Balboa, al que se le conoce como “alto del rey”, el ‘balcón florido de Risaralda’ o el ‘balcón turístico de los Andes’, gracias a su posición geográfica.

Desde Balboa se pueden apreciar parte de los dos departamentos que tienen cercanía con Risaralda, se pueden divisar las montañas tanto del Valle del Cauca como las de Caldas. Es un territorio que se caracteriza por sus imponentes paisajes, su variedad en la vegetación, su fauna y flora, así como la calidez de su gente.

Este municipio hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Cuenta la historia que fue fundado en 1907 por un pequeño grupo de colonos antioqueños.

Contexto: No es Salento ni Filandia. El encantador pueblo con fachadas de colores imperdible de conocer en un viaje por el Eje Cafetero

A comienzos del siglo XX, con el auge cafetero, el municipio cobró importancia por este cultivo. Hoy sus montañas están cubiertas de bellos cafetales, los cuales, además de ser el soporte económico de sus habitantes, son uno de sus principales encantos para quienes deciden visitar este territorio.

Se dice que la actividad cultural y de entretenimiento del municipio crece cada año, especialmente en el mes de abril, en medio de la celebración de las fiestas del Paisaje Cultural Cafetero, en donde se conmemora el aniversario de la fundación del municipio. En este encuentro se desarrollan actividades culturales, torneos deportivos, circuitos de observación y caminatas ecológicas, entre otras.

Senderismo Eje Cafetero
El senderismo es una de las actividades que pueden desarrollarse en Balboa, en el Eje Cafetero. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es un destino propicio para el agroturismo, para disfrutar del avistamiento de aves, conocer y probar la calidad del café que se produce en la región y disfrutar de la gastronomía del lugar.

Lugares de interés

En este municipio risaraldense existen balnearios en los ríos Cañaveral, Totuí, Los Monos, el Risaralda y el río Cauca, los cuales son aptos para los típicos paseos familiares de olla o para salir de paseo y divertirse con los amigos en medio de la naturaleza.

Contexto: El rincón del Eje Cafetero con historia rusa y un histórico cementerio que pocos conocen

En esta zona se encuentra el Parque Natural Municipal Alto del Rey que tiene algunos senderos para recorrer.

Balboa se caracteriza por tener viviendas que poseen balcones floridos con una arquitectura paisa, los cuales pueden admirarse mientras se disfruta de una riza taza de café, en medio de la tranquilidad del parque principal y las historias de sus pobladores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Victoria de Petro: se quedó con la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara, que lleva más de 20 procesos penales y disciplinarios en su contra

2. Petro: “a mí me gusta la piel canela, tengo ahí un problema, tenemos los colores de piel del arcoíris, me estoy metiendo en otro tema”

3. Esta es la probabilidad de que Colombia sea descertificada, según María Claudia Lacouture, de AmCham

4. Buques de guerra de la Armada se convertirían en salas de audiencia judicial

5. Alfredo Saade propone que se permita la reelección de Petro y que Uribe sea candidato a la Presidencia en 2026: “La gran final”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoEje CafeteroTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

La estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca que inauguró un imponente monumento que busca ser un “faro de fe”; está a cuatro horas de Bogotá

Redacción Turismo
Empacar zapatos en la maleta

Cuatro reglas sencillas para empacar zapatos adecuados en la maleta de viaje, ganar espacio y evitar sobrepeso

Redacción Semana
Balboa, Risaralda

Estos son los encantos del municipio apodado ‘alto del rey’, un rincón de bellos paisajes para visitar en el Eje Cafetero

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.