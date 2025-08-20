Visitar el Eje Cafetero es sumergirse en una región donde el aroma del café recién tostado se mezcla con paisajes montañosos cubiertos de verde y pueblos coloridos de arquitectura colonial.

Esta es una región que ofrece una gran experiencia entre fincas cafeteras tradicionales, recorridos para conocer sobre el proceso del café y la amabilidad de sus habitantes. Sus pueblos exponen calles llenas de historia, deliciosas gastronomías y una amplia riqueza cultural en medio de un ambiente tranquilo y un clima agradable.

Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. Desde caminatas entre palmas de cera en el Valle de Cocora hasta baños en aguas termales en medio de la montaña, pasando por deportes extremos, son vivencias que lo hacen único e imperdible.

Visitar plantaciones de café es uno de los planes para hacer en Balboa, Risaralda. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Cada uno de sus municipios ofrece una gran riqueza y en la lista de posibilidades para conocer en un viaje por esta región se encuentra Balboa, al que se le conoce como “alto del rey”, el ‘balcón florido de Risaralda’ o el ‘balcón turístico de los Andes’, gracias a su posición geográfica.

Desde Balboa se pueden apreciar parte de los dos departamentos que tienen cercanía con Risaralda, se pueden divisar las montañas tanto del Valle del Cauca como las de Caldas. Es un territorio que se caracteriza por sus imponentes paisajes, su variedad en la vegetación, su fauna y flora, así como la calidez de su gente.

Este municipio hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Cuenta la historia que fue fundado en 1907 por un pequeño grupo de colonos antioqueños.

A comienzos del siglo XX, con el auge cafetero, el municipio cobró importancia por este cultivo. Hoy sus montañas están cubiertas de bellos cafetales, los cuales, además de ser el soporte económico de sus habitantes, son uno de sus principales encantos para quienes deciden visitar este territorio.

Se dice que la actividad cultural y de entretenimiento del municipio crece cada año, especialmente en el mes de abril, en medio de la celebración de las fiestas del Paisaje Cultural Cafetero, en donde se conmemora el aniversario de la fundación del municipio. En este encuentro se desarrollan actividades culturales, torneos deportivos, circuitos de observación y caminatas ecológicas, entre otras.

El senderismo es una de las actividades que pueden desarrollarse en Balboa, en el Eje Cafetero. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es un destino propicio para el agroturismo, para disfrutar del avistamiento de aves, conocer y probar la calidad del café que se produce en la región y disfrutar de la gastronomía del lugar.

Lugares de interés

En este municipio risaraldense existen balnearios en los ríos Cañaveral, Totuí, Los Monos, el Risaralda y el río Cauca, los cuales son aptos para los típicos paseos familiares de olla o para salir de paseo y divertirse con los amigos en medio de la naturaleza.

En esta zona se encuentra el Parque Natural Municipal Alto del Rey que tiene algunos senderos para recorrer.