Exclusiva isla, cerca de Cartagena, recibió importante reconocimiento internacional, único en Colombia

A unos 45 minutos en lancha desde Cartagena, se esconde un paraíso natural imperdible en el Caribe, situado exactamente en el archipiélago de las islas del Rosario, un lugar que alberga playas de arena blanca y aguas cristalinas en las que es posible explorar las maravillas de la vida marina.

Se trata de isla Corona, un sitio exclusivo que se destaca por ofrecer a sus visitantes una amplia variedad de experiencias auténticas, inmersas en un entorno natural cuidadosamente preservado, todo bajo una práctica de turismo sostenible que prioriza el cuidado del entorno.

Gracias a este compromiso con la sostenibilidad y la calidad, esta isla fue incluida en la guía Michelin, convirtiéndose en el primer destino insular de Colombia en recibir este prestigioso reconocimiento internacional.

La elección de este enclave, desarrollado por OxoHotel Hospitality Management Group y respaldado por Bavaria, se dio por cumplir con los cinco criterios universales de la guía, los cuales son:

Excelencia en diseño y arquitectura.

Calidad en el servicio.

Personalidad y carácter del lugar.

Relación calidad-precio.

Experiencias excepcionales.

Isla Corona, en Colombia, incluida en la guía Michelin. | Foto: Captura de pantalla YouTube / Travesia TV

Su objetivo en promover el turismo sostenible se ve reflejado en los diez bungalows construidos en la zona, elaborados con materiales locales y bajo prácticas de arquitectura responsable.

Por otro lado, resalta su armoniosa fusión entre diseño contemporáneo, bienestar y respeto por el entorno, brindando espacios que invitan a desconectarse de la rutina y reconectar con lo esencial: una experiencia de serenidad y conexión profunda con la naturaleza.

Allí, los viajeros tienen la oportunidad de participar en programas de reforestación de manglares y recuperación de arrecifes. También hay espacio para practicar actividades como yoga, sound healing, paddle board, kayak y snorkeling.

“Nos hemos enfocado en la sostenibilidad y la desconexión. Con este reconocimiento reafirmamos nuestra intención de construir un paraíso sostenible en Colombia”, comentó Álvaro de Luna, vicepresidente de mercadeo de Bavaria en declaraciones citadas por Portafolio.

Para complementar la experiencia de manera perfecta, en esta isla privada también se ofrece una gastronomía basada en productos locales inspirados en los sabores del Caribe, un aspecto que también es aplaudido por este tipo de reconocimientos.

De esta manera, más allá de ser un destino turístico como muchos otros lugares del mundo, isla Corona se consolida como un auténtico paraíso donde el turismo y el respeto por la naturaleza se entrelazan para ofrecer experiencias enriquecedoras, revitalizantes y profundamente memorables.