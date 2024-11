Experiencias inmersivas de realidad virtual en el Kennedy Space Center

La innovación cada vez crece más en el Kennedy Space Center Visitor Complex, un lugar que le ofrece la oportunidad de tener experiencias inmersivas haciendo uso de la realidad virtual, a través de atracciones como “Hyperdeck: Mission Moon”, “Shepard Flight To Space VR Simulator” y “All Systems Are Go”, las cuales lo llevarán a vivir aventuras en el espacio a otro nivel.