Gobierno estima que se movilizarán 7,4 millones de pasajeros en aeropuertos del país en la temporada de fin de año

La entidad señaló que será una de las temporadas más activas de los últimos años.

Redacción Turismo
10 de diciembre de 2025, 2:27 p. m.
Aeropuerto El Dorado
La entidad señaló que será una de las temporadas más activas de los últimos años. | Foto: Getty Images

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil proyectan una movilización de 7,4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, lo que convierte este periodo en una de las temporadas aéreas más altas de los últimos años.

De acuerdo con el Ministerio, los destinos con mayor afluencia, durante este periodo, serán San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia en rutas nacionales; y Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile en rutas internacionales. Además, se estima un incremento sostenido hacia Buenos Aires y São Paulo, durante la última semana de diciembre.

Para atender los picos operativos diarios que podrían superar los 127.000 pasajeros nacionales y más de 73.000 internacionales, la entidad señaló que se reforzó la coordinación con aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y el sistema de control del tráfico aéreo, garantizando operaciones seguras, fluidas y con acompañamiento permanente.

“Entramos a una temporada histórica. Nuestra prioridad es la seguridad aérea, el servicio al pasajero y la información clara. Estamos preparados y coordinados para que los colombianos viajen tranquilos, bien informados y con acompañamiento permanente del Estado”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Recomendaciones clave para los viajeros

El Ministerio de Transporte y la Aerocivil hicieron un llamado a todos los pasajeros para que atiendan las siguientes recomendaciones, fundamentales para garantizar una operación eficiente durante esta temporada alta:

  • Llegar con suficiente antelación: mínimo dos horas antes para vuelos nacionales; tres horas antes para vuelos internacionales.
  • Verificar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto.
  • Anticipar trámites migratorios y de equipaje: revisar documentos, evitar objetos prohibidos y conocer restricciones de equipaje.
  • Seguir las indicaciones del personal aeroportuario y de seguridad.
  • En caso de dudas, acudir únicamente a personal oficial de la aerolínea o del aeropuerto.
  • Consultar solo canales oficiales del Ministerio, Aerocivil, aerolíneas y aeropuertos para evitar información falsa o confusa.
Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Aeropuerto El Dorado. | Foto: Invest in Bogotá.

“Nos estamos preparando para una de las temporadas más activas del año. La seguridad aérea y el buen servicio a los viajeros son nuestra prioridad. Trabajamos en coordinación permanente con los aeropuertos, aerolíneas y autoridades para garantizar operaciones fluidas, seguras y con la menor cantidad de afectaciones posibles”, afirmó Luis Alfonso Martínez Chimenty, director general encargado de la Aeronáutica Civil.

Seguridad vial

Por otra parte, el Ministerio también señaló que, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se impulsa la campaña ‘Decide bien, porque la vida es primero’, que busca reducir siniestros viales durante los desplazamientos por carretera en esta época del año.

“La campaña enfatiza en decisiones responsables como no exceder la velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol, usar siempre los elementos de protección, respetar la prelación de peatones y ciclistas, y revisar el estado del vehículo antes de viajar”, subrayó la cartera de Transporte.

