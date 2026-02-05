Guía de San Valentín 2026: los mejores lugares para una cita romántica cerca de Bogotá

Para muchas personas, San Valentín tiene un significado especial, ya que se convierte en un momento ideal para demostrar cariño y fortalecer los vínculos con la pareja, los amigos y los seres queridos.

Si bien es una tradición muy estadounidense, lo cierto es que otras culturas la han adoptado y Colombia no es la excepción. Esta celebración ofrece la oportunidad de hacer una pausa en la rutina y expresar los sentimientos de manera distinta, ya sea con una carta, un detalle simbólico o compartiendo tiempo de calidad con quienes más se quiere.

A menos de una hora de Bogotá: Estos son los encantos de uno de los pueblos más fríos de Cundinamarca, ideal para el ecoturismo

Una de las formas que muchos enamorados utilizan es tener una cita romántica en lugares especiales con la idea de hacer un plan completamente diferente e inolvidable. Estas son algunas opciones de destinos que pueden incluirse en la agenda.

Guatavita: magia en medio de historia y naturaleza

Guatavita, a hora y media de Bogotá, es una de las mejores opciones para un encuentro romántico. Es un destino que combina paisajes naturales, tranquilidad y un ambiente lleno de encanto, en medio de leyendas y tradiciones. Su famosa laguna, rodeada de montañas y cargada de historia, crea un escenario perfecto para compartir una caminata tranquila, conversar sin afanes y disfrutar de vistas que invitan a la conexión y al romance.

Guatavita, una buena opción para visitar en San Valentín. Foto: Getty Images

El pueblo, con su arquitectura de tipo colonial, es un ingrediente que le suma puntos al plan romántico. Cafés acogedores, restaurantes con vista al embalse de Tominé y lindos atardeceres hacen de este lugar un escenario perfecto para una cita diferente. Es un pueblo ideal para escapar de la rutina, crear recuerdos juntos y vivir un momento sencillo pero profundamente significativo.

Allí, se puede recorrer el pueblo blanco, visitar la Laguna de Guatavita y disfrutar de un ambiente tranquilo en medio de la naturaleza y su belleza única.

Consejos clave para visitar la Laguna de Guatavita y disfrutar la magia del turismo ancestral en ‘el pueblo dorado’ de Cundinamarca

La Calera, perfecto para una cena con vista panorámica

Si el plan es tener una escapada rápida sin alejarse demasiado de la ciudad, La Calera es una opción ideal. Este destino ofrece paisajes montañosos y miradores que permiten disfrutar de lindas vistas, especialmente al atardecer, creando el escenario perfecto para un encuentro único y especial para los enamorados.

Además, este lugar cuenta con restaurantes campestres y espacios acogedores donde es posible disfrutar de una cena íntima en uno de sus miradores, desde donde se aprecia la ciudad y se ve caer la noche con todos sus encantos. Es una alternativa muy viable para celebrar el amor, disfrutar de un rico plato y vivir momentos memorables.

Desde los miradores de La Calera es posible apreciar la ciudad de Bogotá. Foto: Getty Images

La Vega, relajación y naturaleza

Este es considerado uno de los mejores destinos para visitar cerca de Bogotá, gracias a su clima agradable y su oferta turística, y por ello resulta una buena opción a la hora de pensar en dónde celebrar San Valentín alejándose del bullicio.

La Vega combina una temperatura cálida, con naturaleza exuberante y un ambiente tranquilo que invita al romance. Sus paisajes verdes, ríos y fincas campestres crean el escenario ideal para desconectarse de la rutina y compartir momentos especiales en pareja, ya sea descansando, caminando o simplemente disfrutando del entorno natural.

Además, el municipio ofrece alojamientos rurales y restaurantes acogedores, muchos de ellos pensados para planes románticos. Su cercanía a Bogotá lo convierte en una buena alternativa para una escapada corta y una celebración íntima.