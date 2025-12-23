Guía práctica para ver el alumbrado navideño en Cartagena sin perderse sus mejores atractivos

A inicios de diciembre, Cartagena le dio la bienvenida a la Navidad con el encendido de su alumbrado navideño, que este año incluye el pesebre flotante más imponente de Colombia, una estructura que está cautivando a turistas locales y extranjeros.

Según informó la Alcaldía de la ciudad, en más de 50 puntos, las tres localidades del Distrito, incluyendo su zona rural, sus calles, plazas, parques y bienes patrimoniales, se iluminaron, ofreciendo a sus visitantes un escenario lleno de magia para explorar y crear recuerdos inolvidables.

Por eso, si se encuentra o planea visitar este destino y desea aprovechar al máximo su alumbrado navideño sin perderse ningún detalle, a continuación podrá encontrar una guía práctica pensada para vivir una experiencia única.

El recorrido puede comenzar justamente en su atractivo más llamativo este año: el pesebre flotante, instalado sobre una barcaza en la Bahía de las Ánimas.

Esta obra la sostiene una plataforma de 40 metros de ancho y está compuesta por 12 figuras de seis metros de alto que incluyen a la Virgen, San José, el Niño Jesús, palmeras, los Reyes Magos y el portal de Belén.

Desde este punto, la ruta continúa por calles, plazas, parques y bienes patrimoniales, que también se han iluminado con el espíritu navideño en Cartagena, incluyendo lugares emblemáticos como la icónica Torre del Reloj, que suele estar enmarcada por arcos de luces y figuras de gran formato que dan la bienvenida a los visitantes a la llamada ciudad mágica.

El pesebre flotante más grande de Colombia ilumina la Bahía de Las Ánimas y se convierte en la gran atracción de la Navidad en Cartagena. Foto: Cortesía Alcaldía Cartagena de Indias

Otras paradas imperdibles durante este recorrido son la Plaza de la Aduana y la edificación de la Alcaldía, dos construcciones que durante esta época se llenan de un brillo especial, reflejando la magia de esta temporada del año.

A la lista se suman la Plaza de San Pedro Claver, famosa por su arquitectura, y la Plaza de Bolívar, un espacio perfecto para hacer una pausa mientras se contempla su alumbrado, que se mezcla de manera perfecta con la vegetación que lo rodea.

Durante el recorrido se puede incluir una caminata tranquila por las calles del barrio Getsemaní, uno de los sitios más visitados de La Heroica, conocido por su vibrante cultura y arte callejero.

Con este recorrido se podrán redescubrir los encantos de Cartagena desde una perspectiva distinta, ya sea en familia, con amigos o en pareja, sintiendo la magia de la Navidad en cada uno de sus rincones.