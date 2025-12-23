Turismo

Guía práctica para ver el alumbrado navideño en Cartagena sin perderse sus mejores atractivos

Este año, la ciudad sorprendió con un pesebre flotante que está cautivando a turistas locales y extranjeros.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
23 de diciembre de 2025, 7:51 p. m.
Así se vive la Navidad en Cartagena.
Así se vive la Navidad en Cartagena. Foto: Instagram @alcaldiacartagena

A inicios de diciembre, Cartagena le dio la bienvenida a la Navidad con el encendido de su alumbrado navideño, que este año incluye el pesebre flotante más imponente de Colombia, una estructura que está cautivando a turistas locales y extranjeros.

Según informó la Alcaldía de la ciudad, en más de 50 puntos, las tres localidades del Distrito, incluyendo su zona rural, sus calles, plazas, parques y bienes patrimoniales, se iluminaron, ofreciendo a sus visitantes un escenario lleno de magia para explorar y crear recuerdos inolvidables.

El municipio antioqueño rodeado de cuevas y charcos naturales, perfecto para la aventura, a dos horas de Medellín

Por eso, si se encuentra o planea visitar este destino y desea aprovechar al máximo su alumbrado navideño sin perderse ningún detalle, a continuación podrá encontrar una guía práctica pensada para vivir una experiencia única.

El recorrido puede comenzar justamente en su atractivo más llamativo este año: el pesebre flotante, instalado sobre una barcaza en la Bahía de las Ánimas.

Turismo

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Turismo

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Turismo

Así se vive la magia de la Navidad en uno de los pueblos más coloridos y turísticos de Antioquia, a dos horas de Medellín

Turismo

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Turismo

El municipio antioqueño rodeado de cuevas y charcos naturales, perfecto para la aventura, a dos horas de Medellín

Turismo

Estos son los cuatro principales desfiles que encenderán la Feria de Cali, sus fechas y recorridos

Turismo

¿Cómo elegir buenos restaurantes durante un viaje y evitar trampas turísticas? Cuatro consejos clave para tener en cuenta

Mejor Colombia

Más de 51.000 personas atendidas con unidades móviles de salud

Confidenciales

Las razones por las que nuevamente se suspende la elección del Contralor Distrital de Cartagena

Mejor Colombia

“Cartagena ejecuta una inversión histórica”: el alcalde Dumek Turbay dice que su administración rompió con años de estancamiento institucional en La Heroica

Esta obra la sostiene una plataforma de 40 metros de ancho y está compuesta por 12 figuras de seis metros de alto que incluyen a la Virgen, San José, el Niño Jesús, palmeras, los Reyes Magos y el portal de Belén.

Desde este punto, la ruta continúa por calles, plazas, parques y bienes patrimoniales, que también se han iluminado con el espíritu navideño en Cartagena, incluyendo lugares emblemáticos como la icónica Torre del Reloj, que suele estar enmarcada por arcos de luces y figuras de gran formato que dan la bienvenida a los visitantes a la llamada ciudad mágica.

El pesebre flotante más grande de Colombia ilumina la Bahía de Las Ánimas y se convierte en la gran atracción de la Navidad en Cartagena.
El pesebre flotante más grande de Colombia ilumina la Bahía de Las Ánimas y se convierte en la gran atracción de la Navidad en Cartagena. Foto: Cortesía Alcaldía Cartagena de Indias

Otras paradas imperdibles durante este recorrido son la Plaza de la Aduana y la edificación de la Alcaldía, dos construcciones que durante esta época se llenan de un brillo especial, reflejando la magia de esta temporada del año.

A la lista se suman la Plaza de San Pedro Claver, famosa por su arquitectura, y la Plaza de Bolívar, un espacio perfecto para hacer una pausa mientras se contempla su alumbrado, que se mezcla de manera perfecta con la vegetación que lo rodea.

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Durante el recorrido se puede incluir una caminata tranquila por las calles del barrio Getsemaní, uno de los sitios más visitados de La Heroica, conocido por su vibrante cultura y arte callejero.

Con este recorrido se podrán redescubrir los encantos de Cartagena desde una perspectiva distinta, ya sea en familia, con amigos o en pareja, sintiendo la magia de la Navidad en cada uno de sus rincones.

Mas de Turismo

El espino, BOyacá

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Cartagena de Indias

Guía práctica para ver el alumbrado navideño en Cartagena sin perderse sus mejores atractivos

Guatavita, Colombia

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Guatapé

Así se vive la magia de la Navidad en uno de los pueblos más coloridos y turísticos de Antioquia, a dos horas de Medellín

Bogotá, Colombia

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Maceo, Antioquia

El municipio antioqueño rodeado de cuevas y charcos naturales, perfecto para la aventura, a dos horas de Medellín

Feria de Cali

Estos son los cuatro principales desfiles que encenderán la Feria de Cali, sus fechas y recorridos

Turismo gastronómico

¿Cómo elegir buenos restaurantes durante un viaje y evitar trampas turísticas? Cuatro consejos clave para tener en cuenta

Monguí, Boyacá, es uno de los destinos imperdibles del catálogo presentado por Fontur y MINCIT este año.

Cinco planes para hacer durante el fin de año en Monguí, uno de pueblos más bonitos de Boyacá y patrimonio de Colombia

HARBIN, CHINA

El destino que sorprende con el muñeco de nieve más grande del mundo; alcanza los 19 metros de altura

Noticias Destacadas