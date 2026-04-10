El Valle del Cauca es una de las regiones imperdibles para visitar. Es un territorio que ofrece a los viajeros diversidad cultural, natural y gastronómica, con planes y atractivos para todos los gustos.

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca conocido como el ‘palacio de la cordillera’, un destino ideal para el ecoturismo

Sus tierras destacan por lindos paisajes que van desde montañas y ríos hasta el océano Pacífico, ofreciendo opciones para el ecoturismo, el avistamiento de aves y las caminatas al aire libre y en medio de la naturaleza.

Otro gran atractivo es su riqueza gastronómica y sus pueblos llenos de tradición. Lugares como Buga, famoso por su basílica, o Buenaventura, puerta al Pacífico colombiano, permiten conocer distintas facetas del departamento.

Precisamente, Buga es uno de los destinos que más llaman la atención en esta región del país y se consolida como una gran opción para visitar, no solo por su imponente Basílica del Señor de Los Milagros, sino por su belleza arquitectónica y sus encantos naturales.

Buga es uno de los destinos más visitados en el Valle del Cauca. Foto: Getty Images

Esta ciudad, considerada por muchos como la meca del turismo religioso en Colombia, fue fundada en 1573 y cada año recibe a miles de viajeros que llegan con gran fervor a cumplir promesas o simplemente para conocer y admirar la belleza de esta iglesia.

En sus calles, los viajeros pueden apreciar construcciones con arquitectura colonial bien conservada, así como edificaciones republicanas y, en los alrededores, un entorno natural que incluye parques, páramos y lagunas.

Su centro histórico fue declarado Monumento Nacional en 1959. De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, en el centro se puede destacar la belleza arquitectónica de la Catedral de San Pedro, de la casona de la familia Salcedo Materón, de la sede de la Universidad del Valle, la Casa de la Cultura y la iglesia de Santo Domingo.

¿Qué se puede hacer en Buga, además de visitar al Señor de los Milagros?; estas son cuatro alternativas

Buga hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y su estructura urbana se privilegia de resguardar como su mayor tesoro un amplio legado de edificaciones de los siglos XVII y XVIII que aún conservan su porte original, con los detalles y características propios de la época. Por eso, recorrer sus calles es una oportunidad para apreciar estos bellos monumentos.

Otros atractivos

Para quienes disfrutan de los planes de naturaleza, este destino vallecaucano también tiene oferta verde. Por ejemplo, pueden realizar un recorrido por el oriente, donde el río Guadalajara conduce a atractivos lugares en los cuales se aprecia una importante muestra de flora y fauna. Los nacederos forman las piscinas naturales, ideales para disfrutar de un baño, en los corregimientos de La Habana y La Magdalena.

Basílica del Señor de Los Milagros, uno de los principales sitios de interés de los viajeros que llegan a Guadalajara de Buga. Foto: Getty Images

También es viable visitar varios municipios cercanos como Palmira, El Cerrito, Ginebra y Guacarí, además de la Reserva natural Laguna de Sonso, el mayor humedal del Valle del Cauca, donde habitan alrededor de 150 especies de aves.

A tres kilómetros de Buga está el Parque Natural Regional El Vínculo, donde se encuentra la más grande reserva del ecosistema de bosque seco tropical del departamento. Es un lugar destinado a la investigación, conservación, restauración ecológica, entre otros.

A estos planes se suma la Reserva Natural La Isleta, un espacio de contacto con la naturaleza ideal para realizar paseos ecológicos.