Los cinco lugares más interesantes y turísticos para visitar en Las Vegas, según la IA

Uno de los sitios de mayor interés, no solo por la estructura e historia, sino por la fama que tomó, es Las Vegas.

Sitios interesantes para visitar en Las Vegas

1. The Strip: La pieza central de Las Vegas, The Strip, es un tramo de 4.2 millas de hoteles, casinos y entretenimiento. Alberga algunos de los casinos más emblemáticos del mundo, como el Bellagio, el Caesars Palace y el Wynn Las Vegas. Caminar por la zona y enamorarse con las luces brillantes, las fuentes danzantes y las increíbles opciones gastronómicas, es un plan que no se debe perder.