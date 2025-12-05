Los tres destinos colombianos preferidos por los extranjeros para pasar el último puente festivo del año

Colombia prevé cerrar el presente año con la llegada de más de 21,7 millones de viajeros internacionales, lo que representa un incremento superior al 6% frente a 2024, de acuerdo con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración Colombia.

En ese escenario, el último mes del año es decisivo en el comportamiento de este sector y el puente festivo de este fin de semana se convierte en un termómetro de cómo se están moviendo las reservas de los turistas extranjeros para el cierre de 2025.

De acuerdo con el más reciente análisis de las reservas de la plataforma Civitatis, que incluye el país de origen del cliente y el destino seleccionado para visitar en el territorio nacional, se evidencia que Medellín, Cartagena y Bogotá son los destinos preferidos por los viajeros provenientes del exterior, especialmente de México, España y Brasil, que son los principales países emisores durante este periodo.

El Jardín Botánico de Medellín es uno de los sitios para visitar en la capital antioqueña. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La importancia de Medellín

La capital antioqueña ha alcanzado gran reconocimiento entre los extranjeros que escogen a Colombia para pasar días de vacaciones. De acuerdo con los datos, los viajeros provenientes de México son los de mayores reservas para esta ciudad, mientras que España se ubica en el segundo lugar, seguido de Estados Unidos, Ecuador y otros mercados latinoamericanos como Puerto Rico, Perú, Costa Rica y Honduras.

En el caso de Cartagena, es un destino que se reafirma como uno de los preferidos para el turista internacional. Brasil encabeza el listado de mercados emisores; en segundo y tercer lugar se ubican España y México, mientras que Guatemala, Perú, Argentina, Uruguay, Honduras, El Salvador y Ecuador completan el mapa de origen de los viajeros.

La capital del país, por su parte, se afianza como uno de los lugares preferidos de quienes quieren venir a Colombia. Bogotá también es un lugar apetecido para los viajeros provenientes de México y le siguen España y Brasil.

Otros destinos que llaman la atención

Además de Cartagena, en el Caribe colombiano, hay otros destinos que llaman la atención para los viajeros. En la lista se incluyen Santa Marta, San Andrés y Barranquilla.

Salento es uno de los destinos preferidos en el Eje Cafetero, especialmente por los viajeros provenientes de España. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, el Eje Cafetero también despierta el interés de los extranjeros. Aquí en esta región, Pereira tiene a España como principal país de origen y luego aparecen Uruguay, México y Argentina.

Salento es otro de los protagonistas en esta zona de Colombia y son los viajeros provenientes de España los más interesados en este pintoresco destino.

Cali también llama la atención y es una parada para viajeros latinoamericanos y europeos que buscan sumar una experiencia urbana diferente a su recorrido por Colombia.