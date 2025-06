Los tres lugares recomendados para visitar en Colombia, según Planeta Juan

También lanzó otra recomendación en la zona norte del país. “Recorra La Guajira, pero recórrala. No es ir únicamente a un punto. Hay que conocer la historia del vallenato entrando a La Guajira. Ese recorrido es bueno para conocer la carga histórica del vallenato en Colombia y lo que significa, lo dice alguien que le gusta el metal".

El bloguero cuenta que el riesgo de su trabajo se vive en todo momento y por diversos factores. “ Uno está siempre expuesto , por ejemplo, quedarse dormido en las carreteras. Hace poco estuve en Atenas y estuve ocho días, la realidad es que conocí los hospitales de Grecia porque me enfermé”.

No obstante, recuerda con bastante frecuencia un robo del que fue víctima en una ciudad en la que nadie pensaría que lo van a dejar sin nada.

“Peligro fue el día que me robaron en Barcelona, eso da rabia. Al otro día tuve que ir a comprar todo de nuevo porque me robaron casi todo. Me quedé con la cámara, pero después de la rabia compré la maleta, compre dos pantalones, unas camisetas y un computador funcional. Al final dije que pues a pesar de todo se había resuelto el problema rápido”.