Los tres pueblos de Cundinamarca para visitar y disfrutar durante septiembre, según la IA

Este departamento tiene múltiples atractivos para sus visitantes.

Redacción Turismo
30 de agosto de 2025, 9:07 p. m.
Mina de Sal de Nemocón: estos son los maravillosos espacios que se encuentran al visitar este atractivo turístico
Los Espejos de Salmuera de la Mina de Sal de Nemocón | Foto: Instagram @minadesaldenemocon

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos más atractivos de Colombia. Sus 116 municipios combinan naturaleza, historia y cultura en un solo lugar.

ChatGTP, herramienta de inteligencia artificial, destacó tres poblaciones de esta zona del país (Nemocón, Villeta y La Vega) para visitar y disfrutar durante el mes de septiembre.

A continuación, se detallan los principales atractivos turísticos de cada municipio, con base en información de la Gobernación de Cundinamarca y de las alcaldías locales.

Contexto: Así es uno de los pueblos más fríos de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

Nemocón

Esta población está ubicada a 65 kilómetros al norte de Bogotá, alrededor de una hora y 30 minutos de viaje en automóvil, y es reconocida por su rica historia minera.

Entre los atractivos de Nemocón se destacan las minas de sal, las cuales ofrecen un entorno perfecto para el turismo cultural. “Estas minas cuentan con túneles y cavernas subterráneas que han sido explotadas desde tiempos prehispánicos y son un testimonio de la rica historia minera de la región”, afirma la Gobernación.

Estas minas de sal cuentan con una catedral a 120 metros.
Estas minas de sal cuentan con una catedral a 120 metros. | Foto: Colprensa

En Nemocón también se puede explorar el desierto de Checua, también conocido como desierto de La Tatacoita. La experiencia para llegar a este lugar comienza en el centro del municipio, donde un vehículo transporta a los visitantes hasta el punto de partida. La caminata tiene una duración de aproximadamente tres horas.

Villeta, Cundinamarca
Villeta, Cundinamarca | Foto: Alcaldía de Villeta, Cundinamarca

Villeta

Este municipio está ubicado a 91 kilómetros de Bogotá, alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil, y es reconocido por su producción de panela. Por ello, se le llama la ‘capital panelera de Colombia’ y la ‘ciudad dulce de Colombia’.

Entre los principales atractivos de Villeta se encuentran la cascada El Salto de los Micos, la cual ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

Contexto: Así es uno de los pueblos más calurosos de Cundinamarca, un destino lleno de historia e ideal para el descanso

Otro lugar relevante es la Bocatoma de Bagazal. Ubicada en el suroeste del municipio, esta es un atracción turística conformada por imponentes caídas de agua artificial que superan los 30 metros de largo y varían en altura.

Este sitio es perfecto para disfrutar del tradicional paseo de olla, ideal para compartir en familia o con amigos.

La Vega, Cundinamarca
La Vega, Cundinamarca | Foto: Captura de pantalla YouTube / Aventurando Ando Overland

La Vega

Este municipio está ubicado a 60 kilómetros de Bogotá, aproximadamente una hora y 30 minutos de viaje en automóvil, y es reconocido por su clima templado y sus atractivos ideales para quienes buscar el esparcimiento al aire libre y tener contacto con la naturaleza, según destaca la Gobernación de Cundinamarca.

Entre sus principales atractivos se destaca el Salto del Tabacal, un lugar que ofrece un “entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, señala la Gobernación.

Un segundo sitio destacado es el parque natural La Vega, utilizado por pobladores de la zona y visitantes para actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. “Este parque es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, subraya la entidad.

Otro lugar relevante es la reserva natural Paraíso Andino. Enclavada en un entorno de exuberante vegetación, es un refugio privilegiado para la flora y fauna de la región.

