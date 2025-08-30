El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos más atractivos de Colombia. Sus 116 municipios combinan naturaleza, historia y cultura en un solo lugar.

ChatGTP, herramienta de inteligencia artificial, destacó tres poblaciones de esta zona del país (Nemocón, Villeta y La Vega) para visitar y disfrutar durante el mes de septiembre.

A continuación, se detallan los principales atractivos turísticos de cada municipio, con base en información de la Gobernación de Cundinamarca y de las alcaldías locales.

Nemocón

Esta población está ubicada a 65 kilómetros al norte de Bogotá, alrededor de una hora y 30 minutos de viaje en automóvil, y es reconocida por su rica historia minera.

Entre los atractivos de Nemocón se destacan las minas de sal, las cuales ofrecen un entorno perfecto para el turismo cultural. “Estas minas cuentan con túneles y cavernas subterráneas que han sido explotadas desde tiempos prehispánicos y son un testimonio de la rica historia minera de la región”, afirma la Gobernación.

Estas minas de sal cuentan con una catedral a 120 metros. | Foto: Colprensa

En Nemocón también se puede explorar el desierto de Checua, también conocido como desierto de La Tatacoita. La experiencia para llegar a este lugar comienza en el centro del municipio, donde un vehículo transporta a los visitantes hasta el punto de partida. La caminata tiene una duración de aproximadamente tres horas.

Villeta, Cundinamarca | Foto: Alcaldía de Villeta, Cundinamarca

Villeta

Este municipio está ubicado a 91 kilómetros de Bogotá, alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil, y es reconocido por su producción de panela. Por ello, se le llama la ‘capital panelera de Colombia’ y la ‘ciudad dulce de Colombia’.

Entre los principales atractivos de Villeta se encuentran la cascada El Salto de los Micos, la cual ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

Otro lugar relevante es la Bocatoma de Bagazal. Ubicada en el suroeste del municipio, esta es un atracción turística conformada por imponentes caídas de agua artificial que superan los 30 metros de largo y varían en altura.

Este sitio es perfecto para disfrutar del tradicional paseo de olla, ideal para compartir en familia o con amigos.

La Vega, Cundinamarca | Foto: Captura de pantalla YouTube / Aventurando Ando Overland

La Vega

Este municipio está ubicado a 60 kilómetros de Bogotá, aproximadamente una hora y 30 minutos de viaje en automóvil, y es reconocido por su clima templado y sus atractivos ideales para quienes buscar el esparcimiento al aire libre y tener contacto con la naturaleza, según destaca la Gobernación de Cundinamarca.

Entre sus principales atractivos se destaca el Salto del Tabacal, un lugar que ofrece un “entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, señala la Gobernación.

Un segundo sitio destacado es el parque natural La Vega, utilizado por pobladores de la zona y visitantes para actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. “Este parque es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, subraya la entidad.