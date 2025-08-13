Suscribirse

Turismo

Ocho lugares ideales para hacer senderismo en Bogotá

Aparte de practicar senderismo, el Acueducto de Bogotá afirma que se pueden realizar las otras actividades.

Redacción Turismo
14 de agosto de 2025, 1:37 a. m.
Senderismo
El senderismo es una de las actividades que se puede desarrollar en Venecia, Antioquia. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

La ciudad de Bogotá cuenta a disposición con ocho senderos en donde los amantes del deporte y las caminatas podrán practicar senderismo sin ningún costo. Esto se debe a que la capital del país está rodeada de montañas y zonas naturales para realizar esta actividad.

Estos senderos se encuentran señalizados y muy seguros, no obstante, las autoridades de la capital recomiendan tener precaución e ir acompañado para evitar inconvenientes.

Aparte de practicar senderismo, el Acueducto de Bogotá afirma que se pueden realizar las siguientes actividades.

El senderismo
El senderimo y las caminatas son de las actividades que pueden realizarse en Bogotá | Foto: Getty Images
  • Avistamiento de aves 
  • Investigación científica 
  • Observación de flora 
  • Experiencias místicas 
  • Fotografía y video 
  • Educación ambiental 
  • Observación de fenómenos naturales

“Si decidiste entonces respirar un aire puro y relajarte un poco alejado del bullicio de la ciudad, estos son los senderos que puedes encontrar para practicar senderismo”, aseguró el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

Lo más leído

1. Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá
2. Miguel Uribe Turbay: Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
3. Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical

Santa Ana - La Aguadora

El trayecto es de 2,8 kilómetros y tiene acceso en la calle 119 N° 0 -10 Este.

A lo largo de su camino, los visitantes podrán disfrutar de diversos sistemas ecológicos, constituidos principalmente por un mosaico heterogéneo de coberturas vegetales que incluye especies nativas de bosque alto andino y especies introducidas.

Contexto: Los destinos más ‘salvajes’ del Pacífico colombiano: paraísos ideales para buceadores y senderistas

Quebrada La Vieja - Claro de Luna

El trayecto costa de 1,6 kilómetros y se accede por la carrera 7 con calle 72

El sendero Quebrada la Vieja forma parte de la cuenca media del río Bogotá y de la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá.

Quebrada La Vieja - La Virgen

El trayecto de este sendero es de 1,3 kilómetros y se encuentra en la localidad de Chapinero, en la carrera 4 #71-40 El Bagazal.

Quebrada La Vieja - Alto de la Cruz

Este lugar se encuentra a 3.200 metros a nivel del mar y cuenta con una amplia riqueza ambiental ubicada en los cerros orientales. Su trayecto es de 1.7 kilómetros.

Quebrada La Vieja - Páramo (Piedra Ballena)

El trayecto de este sendero es de 1.0 kilómetros.

Donmatías, Antioquia
El senderismo es una de las actividades preferidas de los amantes de la naturaleza. | Foto: Getty Images

San Francisco - Vicachá

El trayecto es de unos 3,8 kilómetros. El camino toma unos 45 minutos en asenso y unos 30 minutos en descenso.

Guadalupe al Bosque de Pinos

El sendero de Guadalupe al Bosque de Pinos se encuentra en la carrera 8 #10-99 y su trayecto es de 1,2 kilómetros.

Guadalupe a la cumbre Cerro Aguanoso

El último sendero de este listado es el de Guadalupe a la cumbre Cerro Aguanoso. Su trayecto es de 2.1 km y el recorrido dura 2 horas y 30 aproximadamente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Drástico cambio en la NBA: este será el nuevo equipo que podría dominar la próxima década

2. Este es el perfil del peligroso hincha del Sao Paulo capturado por los desmanes en el estadio Atanasio Girardot ante Atlético Nacional

3. Presentan proyecto para rendirle un homenaje a Miguel Uribe Turbay; contempla placa conmemorativa y honor en el parque El Golfito

4. Amparo Grisales reaccionó a su aparatosa caída en la Feria de las Flores y reveló cómo quedó después del golpe

5. ¿La familia de Miguel Uribe Turbay podría ser indemnizada por el Estado? Esto reveló un experto en SEMANA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

senderismoBogotáturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.