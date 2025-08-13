Turismo
Ocho lugares ideales para hacer senderismo en Bogotá
La ciudad de Bogotá cuenta a disposición con ocho senderos en donde los amantes del deporte y las caminatas podrán practicar senderismo sin ningún costo. Esto se debe a que la capital del país está rodeada de montañas y zonas naturales para realizar esta actividad.
Estos senderos se encuentran señalizados y muy seguros, no obstante, las autoridades de la capital recomiendan tener precaución e ir acompañado para evitar inconvenientes.
Aparte de practicar senderismo, el Acueducto de Bogotá afirma que se pueden realizar las siguientes actividades.
- Avistamiento de aves
- Investigación científica
- Observación de flora
- Experiencias místicas
- Fotografía y video
- Educación ambiental
- Observación de fenómenos naturales
“Si decidiste entonces respirar un aire puro y relajarte un poco alejado del bullicio de la ciudad, estos son los senderos que puedes encontrar para practicar senderismo”, aseguró el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.
Santa Ana - La Aguadora
El trayecto es de 2,8 kilómetros y tiene acceso en la calle 119 N° 0 -10 Este.
A lo largo de su camino, los visitantes podrán disfrutar de diversos sistemas ecológicos, constituidos principalmente por un mosaico heterogéneo de coberturas vegetales que incluye especies nativas de bosque alto andino y especies introducidas.
Quebrada La Vieja - Claro de Luna
El trayecto costa de 1,6 kilómetros y se accede por la carrera 7 con calle 72
El sendero Quebrada la Vieja forma parte de la cuenca media del río Bogotá y de la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá.
Quebrada La Vieja - La Virgen
El trayecto de este sendero es de 1,3 kilómetros y se encuentra en la localidad de Chapinero, en la carrera 4 #71-40 El Bagazal.
Quebrada La Vieja - Alto de la Cruz
Este lugar se encuentra a 3.200 metros a nivel del mar y cuenta con una amplia riqueza ambiental ubicada en los cerros orientales. Su trayecto es de 1.7 kilómetros.
Quebrada La Vieja - Páramo (Piedra Ballena)
El trayecto de este sendero es de 1.0 kilómetros.
San Francisco - Vicachá
El trayecto es de unos 3,8 kilómetros. El camino toma unos 45 minutos en asenso y unos 30 minutos en descenso.
Guadalupe al Bosque de Pinos
El sendero de Guadalupe al Bosque de Pinos se encuentra en la carrera 8 #10-99 y su trayecto es de 1,2 kilómetros.
Guadalupe a la cumbre Cerro Aguanoso
El último sendero de este listado es el de Guadalupe a la cumbre Cerro Aguanoso. Su trayecto es de 2.1 km y el recorrido dura 2 horas y 30 aproximadamente.