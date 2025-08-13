Ocho lugares ideales para hacer senderismo en Bogotá

La ciudad de Bogotá cuenta a disposición con ocho senderos en donde los amantes del deporte y las caminatas podrán practicar senderismo sin ningún costo. Esto se debe a que la capital del país está rodeada de montañas y zonas naturales para realizar esta actividad.

Estos senderos se encuentran señalizados y muy seguros, no obstante, las autoridades de la capital recomiendan tener precaución e ir acompañado para evitar inconvenientes.

Aparte de practicar senderismo, el Acueducto de Bogotá afirma que se pueden realizar las siguientes actividades.

El senderimo y las caminatas son de las actividades que pueden realizarse en Bogotá | Foto: Getty Images

Avistamiento de aves

Investigación científica

Observación de flora

Experiencias místicas

Fotografía y video

Educación ambiental

Observación de fenómenos naturales

“Si decidiste entonces respirar un aire puro y relajarte un poco alejado del bullicio de la ciudad, estos son los senderos que puedes encontrar para practicar senderismo”, aseguró el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

Santa Ana - La Aguadora

El trayecto es de 2,8 kilómetros y tiene acceso en la calle 119 N° 0 -10 Este.

A lo largo de su camino, los visitantes podrán disfrutar de diversos sistemas ecológicos, constituidos principalmente por un mosaico heterogéneo de coberturas vegetales que incluye especies nativas de bosque alto andino y especies introducidas.

Quebrada La Vieja - Claro de Luna

El trayecto costa de 1,6 kilómetros y se accede por la carrera 7 con calle 72

El sendero Quebrada la Vieja forma parte de la cuenca media del río Bogotá y de la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá.

Quebrada La Vieja - La Virgen

El trayecto de este sendero es de 1,3 kilómetros y se encuentra en la localidad de Chapinero, en la carrera 4 #71-40 El Bagazal.

Quebrada La Vieja - Alto de la Cruz

Este lugar se encuentra a 3.200 metros a nivel del mar y cuenta con una amplia riqueza ambiental ubicada en los cerros orientales. Su trayecto es de 1.7 kilómetros.

Quebrada La Vieja - Páramo (Piedra Ballena)

El trayecto de este sendero es de 1.0 kilómetros.

El senderismo es una de las actividades preferidas de los amantes de la naturaleza. | Foto: Getty Images

San Francisco - Vicachá

El trayecto es de unos 3,8 kilómetros. El camino toma unos 45 minutos en asenso y unos 30 minutos en descenso.

Guadalupe al Bosque de Pinos

El sendero de Guadalupe al Bosque de Pinos se encuentra en la carrera 8 #10-99 y su trayecto es de 1,2 kilómetros.

Guadalupe a la cumbre Cerro Aguanoso