Paraísos verdes del Caribe: destinos sostenibles más allá de Santa Marta

Destinos sostenibles en el Caribe colombiano

Cuando usted llegue a este destino, podrá encontrarse, no solo con una playa de variados azules, sino con una comunidad indígena que siempre está dispuesta a ofrecer una cómoda estadía en rancherías, habilitadas con chinchorros y frescos espacios amigables con el medio ambiente.

Este bello lugar todavía no es tan conocido, por lo que la afluencia de turistas no es tan grande. Su máxima preocupación está en mantener el medio ambiente y no alterar el entorno natural de este lugar de Colombia.