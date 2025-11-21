Aunque los viajes siempre tienen un componente íntimo y personal, especialmente cuando se trata de escapadas por vacaciones, en 2026 ese concepto evolucionará hacia experiencias mucho más profundas y significativas, según la décima edición de las Predicciones de viaje de la plataforma Booking.com.

Con estos datos, el estudio revela que la comunidad viajera desea demostrar su verdadera identidad, con todas sus particularidades, usando la tecnología como su mejor aliada para disfrutar de viajes ultrapersonalizados junto a quienes mejor los comprenden.

En este contexto, a continuación se presentan las 8 tendencias de viaje que dominarán en 2026:

Combinación de romance y fantasía

Entre los planes de preferencia para la comunidad viajera en 2026, se destacan los viajes que les permitan adentrarse en mundos fantásticos de dragones, hadas y otras criaturas mitológicas.

El objetivo con estos viajes es asumir roles basados en su juego, libro o película de fantasía favoritos, con alojamientos aislados “salidos de un cuento” o escenarios reales de rodajes.

Experiencias inteligentes

El 2026 la elección de las casas de vacaciones y/o alojamientos evolucionará hacía una preferencia más futurista: hogares mejorados con ayudantes humanoides.

Además de comodidad, los viajeros buscarán poder interactuar con robots. | Foto: Getty Images

Conocer un chef robótico hará parte de las preferencias de los viajeros, así como presumir que están en una casa que parece sacada de la ciencia ficción.

Viajes que ponen a prueba vínculos

Los viajes que se convertirán en la prueba de compatibilidad definitiva, tanto para relaciones amorosas como de amistad. Así, dejarán de ser solo escapadas y se transformarán en un camino inmersivo para comprender la compatibilidad, la adaptabilidad y el trabajo en equipo.

Cambio de souvenirs

Para 2026 los souvenirs culinarios formarán un lienzo cultural lleno de diseño e historia. Con esta cambio podrían quedar atrás los tradicionales imanes para el refrigerador.

Con esta tendencia los tesoros comestibles transformarían las cocinas cotidianas en vitrinas para la cultura mundial.

Escapadas trazadas por las estrellas

De acuerdo con las predicciones, en 2026 la comunidad viajera tendrá en cuenta la opinión de los astros para programar su viaje, dependiendo si resulta conveniente o no, según el destino, la temporada, entre otros. Esto con el propósito de vivir experiencias alineadas con señales místicas o astrológicas.

La programación de viajes estaría vinculada con las señales de los astros. | Foto: Getty Images

Viajes de bienestar

El turismo de autocuidado brillará como nunca en 2026, eligiendo actividades y espacios de desconexión y renovación con varios tratamientos específicos adaptados a sus necesidades personales de cuidado de la piel.

Desde rituales termales ancestrales hasta modernas pruebas de ADN y microbioma, estas vacaciones marcarán una nueva era del bienestar en la que no solo se busca descansar, sino regresar a casa con una renovación visible.

Hobbies silenciosos

Asimismo, el silencio valdrá oro. Las experiencias favoritas para ello están vinculadas con entornos llenos de naturaleza, con destinos donde se puedan realizar rituales restaurativos que fomenten la paciencia, la reflexión y el alivio del estrés.

Destinos que reviven recuerdos

En 2026, la nostalgia se convertirá en destino gracias a la tecnología y su capacidad de transformar recuerdos en mapas y fotos antiguas en itinerarios para el futuro.