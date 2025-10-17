Suscribirse

Turismo

¿Qué se considera un artículo personal en un vuelo y qué medidas debe tener?

Este artículo es adicional al equipaje de mano que se lleva en la cabina del avión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
17 de octubre de 2025, 5:59 p. m.
Equipaje de mano
Hay equipajes que pueden llevarse en la cabina del avión. | Foto: Getty Images

Cuando se piensa en vacaciones o viajes, una de las preocupaciones es el equipaje. Si bien hay personas a las que les gusta llevar maletas grandes y enviarlas por bodega, también hay otras que prefieren ir ligeras y sin mucho de qué preocuparse.

En estos casos, además del equipaje de mano que se puede llevar en la cabina del avión, está el artículo personal que puede ser una cartera, morral, pañalera, un bolso para llevar un portátil o un paquete, que el viajero pueda llevar consigo en la mano o en la espalda, explica el Centro de Ayuda de la aerolínea Avianca.

Contexto: El sencillo método para empacar ropa para 15 días en un equipaje de mano; es muy fácil de poner en práctica

Una de las recomendaciones a tener en cuenta es que debe caber debajo del asiento frente al pasajero. Sus medidas máximas son de 45 centímetros de alto, por 35 de largo y 20 de ancho.

Si el artículo personal supera las medidas y no cabe en los medidores dispuestos en el aeropuerto, será considerado equipaje adicional y podría generar un cargo que debe tenerse en cuenta. Estas características son verificadas tanto en el aeropuerto, como en la sala de abordaje.

Artículo personal en un vuelo
El artículo personal en un vuelo es un bolso pequeño o un morral que se puede llevar a bordo del avión sin tener que pagar. | Foto: Getty Images

En este bolso se pueden llevar objetos personales como una chaqueta, una botella o una almohada de viaje, siempre que estén con el viajero o dentro del artículo personal. Sin embargo, elementos adicionales como bolsas con comida o termos grandes que no quepan en el bolso pueden considerarse equipaje adicional y generar cargos en las aerolíneas.

También es importante saber que los elementos indispensables para la movilidad o asistencia, como muletas, caminadores y bastones, entre otros, son aceptados sin cargos adicionales.

Además del equipaje de mano

Este artículo personal se adiciona al equipaje de mano que también se lleva en la cabina de la aeronave, el cual también debe cumplir con unas características particulares.

Contexto: El efectivo método para empacar una maleta para una escapada de tres días y que no haga falta nada

Esta maleta debe ser pequeña, con un peso máximo de 10 kilogramos y unas dimensiones que no superan los 55 x 35 x 25 centímetros (alto, largo, ancho), incluyendo ruedas y manijas, el cual debe ubicarse en los compartimientos superiores del avión.

Cuando el equipaje de mano no cumpla con las dimensiones, el peso o la cantidad de piezas permitidas para ir en la cabina, será registrado como equipaje de bodega y podrá tener un cargo adicional y si se superan las condiciones de equipaje de bodega, la aerolínea lo registra como equipaje adicional.

Pasajero fue expulsado de un vuelo al tratar de reacomodar su equipaje
El equipaje de mano debe cumplir con algunos requisitos para que pueda ir en la cabina del avión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué se puede llevar en el equipaje de mano?

En el equipaje de mano se pueden llevar objetos como antigüedades, obras de arte, libros, fotografías, documentos, títulos valores, vajillas y cerámicas.

De igual forma, electrodomésticos, equipo fotográfico, equipo médico, celulares, dispositivos de almacenamiento de datos (como MP3, memorias USB, discos externos, entre otros), tabletas digitales, consolas de videojuegos, agendas digitales y cualquier otro equipo electrónico. Es posible llevar hasta 15 artículos electrónicos.

Contexto: 10 artículos que no debe empacar en su equipaje de mano; le causan inconvenientes en el aeropuerto

Información de Avianca indica que los cigarrillos electrónicos, baterías de litio sueltas y cargadores portátiles externos siempre deben ir en el equipaje que va en la cabina, pues está prohibido en el de bodega.

De igual forma, pueden ir en esta maleta los líquidos, aerosoles y geles en envases inferiores 100 mililitros, así como productos perecederos, medicinas, artículos para el cuidado de bebés y aquellos que son para uso comercial, entre otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tormenta histórica azotará a Estados Unidos en el fin de semana y más de 150 millones de personas están bajo amenaza

2. SNAP en Florida para el 2025, conozca los nuevos montos y el calendario de pagos

3. Comfama responde ante las críticas por la realización del los 50 años del Congreso Mundial de Brujería en Medellín, “celebramos la diversidad”

4. “Ay, Noruega”: Petro lanzó pulla a María Corina Machado, nobel de paz. Esta fue la conversación que disgusto al presidente

5. Nicole Wallace y Gabriel Guevara, protagonistas de la trilogía Culpables, revelan en SEMANA detalles de la última película Culpa Nuestra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

aviónvueloviaje

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.