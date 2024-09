Si usted es aficionado al senderismo, este es el equipo que debe llevar para su próximo viaje

El senderismo es uno de los deportes que más acogida está tomando no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo. Y es que además de ofrecer la posibilidad de ejercitar el cuerpo, esta actividad tiene la ventaja de que usted puede conocer diferentes lugares admirando la belleza de la naturaleza.

¿Qué hay que llevar cuando se hace senderismo?

Los infaltables que nunca debe dejar en casa

Cuando se sale a hacer senderismo, hay que tener en cuenta que hay elementos que no debe dejar de empacar, aunque inicialmente le parezca que no los va a utilizar. Sin embargo, no es hasta que algo empieza a ir mal en medio de la caminata cuando se da cuenta de la importancia de llevar estos elementos esenciales encima.