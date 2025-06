Tiktoker de viajes reveló sus mejores trucos para evitar que lo roben cuando visita destinos catalogados como “peligrosos”

Además, muchos de ellos suelen compartir consejos clave para disfrutar al máximo cada experiencia, incluso cuando se trata de un destino que no se destaca precisamente por su seguridad.

Para esos lugares catalogados como “peligrosos” porque cuentan con mayor incidencia de hurtos, el creador de contenido de viajes Ibai Rider (@ibairider), compartió un video en su cuenta de TikTok en el que revela cuáles son sus trucos para que no lo roben cuando viaja.

“Hoy os voy a enseñar mis trucos para que no me roben cuando viajo a países ‘peligrosos’. Bueno, estoy en Santiago de Chile. La verdad, bastante gente me ha advertido que aquí ‘roban mucho’”, dice inicialmente el influencer.