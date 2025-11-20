Suscribirse

Turismo

Tips esenciales para comprar tiquetes en Black Friday sin pagar de más

Estos consejos podrían servirle de guía para aprovechar al máximo esta jornada de descuentos en Colombia que se desarrolla oficialmente el 28 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
20 de noviembre de 2025, 8:40 p. m.
Viajera comprando tiquetes online
Mujer haciendo la maleta para un viaje y reservando en línea a través de su celular. | Foto: Getty Images

El Black Friday se convirtió en una oportunidad imperdible para los amantes de los viajes, siendo una temporada en la que muchos ponen sus ojos en las aerolíneas, esperando aprovechar las rebajas para reservar sus tiquetes.

Sin embargo, no todos los descuentos son tan oportunos como parecen. Por esta razón, es clave aprender a identificar cómo moverse estratégicamente para no pagar de más, gracias a una serie de recomendaciones que comparten los mismos viajeros a través de plataformas como TripAdvisor, redes sociales o que difunden otros portales como Skyscanner.

Contexto: El pueblo vallecaucano rodeado de lagos y ríos, ideal para hacer pesca deportiva y refrescarse en tardes calurosas

Lo que debe tener en cuenta para mejorar el rendimiento de su bolsillo

1. Prepararse para la jornada de descuentos

El primer paso que muchos recomiendan es prepararse antes de este esperado viernes de descuentos, que en Colombia será el próximo 28 de noviembre. De esta manera se podrá tener claros los posibles destinos y el rango de precios en los que se podrían encontrar los tiquetes.

Al obtener esta información, se podrá verificar cuál es el descuento, si es conveniente o no, y de esta forma hacer una elección inteligente de una oportunidad válida.

2. Activar las alertas de precios

Los expertos coinciden: antes del Black Friday es fundamental crear alertas de precio para las rutas que le interesan. Según The Washington Post, los tiquetes pueden cambiar de precio cientos de veces antes de la salida, por lo que estas alertas permiten monitorear las fluctuaciones y saber si una oferta es realmente buena.

Viajera comprado tiquetes
Reservar con anticipación es clave para ahorrar dinero. | Foto: Getty Images

3. Comparar en múltiples plataformas

Además de monitorear el sitio de la aerolínea, también se aconseja usar comparadores como Google Flights, Skyscanner o Kayak. Estas herramientas muestran diferentes opciones y permiten hacer una previa comparación para determinar cuál vale la pena en términos reales.

4. Suscribirse a newsletters y seguir las aerolíneas preferidas en redes

Los expertos de GoBankingRates explican que muchas aerolíneas lanzan ofertas exclusivas para suscriptores, justamente durante eventos como el Black Friday.

Contexto: El pueblo de Antioquia que antes se llamó San Julián, un destino que enamora con sus piscinas y balnearios

5. Ser flexible con sus fechas

Las ofertas más interesantes suelen aparecer cuando los viajeros no tienen fechas fijas. Teniendo en cuenta esto, Air Europa advierte que sus descuentos de Black Friday dependen mucho de la ruta y la disponibilidad de las clases promocionales.

Por eso, tener flexibilidad para ajustar los días de viaje puede marcar una gran diferencia en el precio.

6. Priorizar canales oficiales para evitar fraudes

Durante estas jornadas promocionales se recomienda hacer compras únicamente por los canales oficiales de las aerolíneas, ya que, de lo contrario, se podría caer en posibles estafas.

Debido a esto, se recomienda verificar las ofertas solo en su página web y evitar enlaces sospechosos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Llegada de John Poulos a La Tramacúa ha sido caótica: destapan problemas que ha tenido el asesino de Valentina Trespalacios

2. Vanessa Pulgarín lanzó mensaje horas antes de la coronación de Miss Universo 2025: “Voy a ser muy sincera”

3. Futuro de Reinaldo Rueda estaría en la Liga BetPlay: multicampeón lo quiere tras eliminación con Honduras

4. “No puede llegar aquí”: Petro destapó fuerte golpe que recibió Verónica Alcocer. ¿Consecuencia de la lista Clinton?

5. La publicación de Luis Díaz tras la victoria de Colombia ante Australia: deja claro su amor por James Rodríguez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ViajerosDestinosBlack Friday

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.