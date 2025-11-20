Tips esenciales para comprar tiquetes en Black Friday sin pagar de más

El Black Friday se convirtió en una oportunidad imperdible para los amantes de los viajes, siendo una temporada en la que muchos ponen sus ojos en las aerolíneas, esperando aprovechar las rebajas para reservar sus tiquetes.

Sin embargo, no todos los descuentos son tan oportunos como parecen. Por esta razón, es clave aprender a identificar cómo moverse estratégicamente para no pagar de más, gracias a una serie de recomendaciones que comparten los mismos viajeros a través de plataformas como TripAdvisor, redes sociales o que difunden otros portales como Skyscanner.

Lo que debe tener en cuenta para mejorar el rendimiento de su bolsillo

1. Prepararse para la jornada de descuentos

El primer paso que muchos recomiendan es prepararse antes de este esperado viernes de descuentos, que en Colombia será el próximo 28 de noviembre. De esta manera se podrá tener claros los posibles destinos y el rango de precios en los que se podrían encontrar los tiquetes.

Al obtener esta información, se podrá verificar cuál es el descuento, si es conveniente o no, y de esta forma hacer una elección inteligente de una oportunidad válida.

2. Activar las alertas de precios

Los expertos coinciden: antes del Black Friday es fundamental crear alertas de precio para las rutas que le interesan. Según The Washington Post, los tiquetes pueden cambiar de precio cientos de veces antes de la salida, por lo que estas alertas permiten monitorear las fluctuaciones y saber si una oferta es realmente buena.

3. Comparar en múltiples plataformas

Además de monitorear el sitio de la aerolínea, también se aconseja usar comparadores como Google Flights, Skyscanner o Kayak. Estas herramientas muestran diferentes opciones y permiten hacer una previa comparación para determinar cuál vale la pena en términos reales.

4. Suscribirse a newsletters y seguir las aerolíneas preferidas en redes

Los expertos de GoBankingRates explican que muchas aerolíneas lanzan ofertas exclusivas para suscriptores, justamente durante eventos como el Black Friday.

5. Ser flexible con sus fechas

Las ofertas más interesantes suelen aparecer cuando los viajeros no tienen fechas fijas. Teniendo en cuenta esto, Air Europa advierte que sus descuentos de Black Friday dependen mucho de la ruta y la disponibilidad de las clases promocionales.

Por eso, tener flexibilidad para ajustar los días de viaje puede marcar una gran diferencia en el precio.

6. Priorizar canales oficiales para evitar fraudes

Durante estas jornadas promocionales se recomienda hacer compras únicamente por los canales oficiales de las aerolíneas, ya que, de lo contrario, se podría caer en posibles estafas.