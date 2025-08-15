Salir de la rutina, disfrutar de momentos especiales y vivir experiencias únicas en medio de la tranquilidad y la belleza de la naturaleza es un plan que no muchos se quieren perder.

Son diversas las posibilidades que las personas encuentran para pasar momentos únicos y una de ellas es pasar una noche mágica, rodeado de lindos paisajes y noches estrelladas.

El territorio colombiano se ha destacado por ser ideal para realizar todo tipo de planes y uno de ellos es precisamente disfrutar de las estrellas en medio de la noche, algo que para muchos es más que un sueño.

Si bien por su diversidad de climas y su ubicación geográfica, hay muchos sitios que resultan ideales para los amantes de este tipo de experiencias, lo cierto es que hay tres destinos que ofrecen todas las condiciones para vivir momentos mágicos mientras se observan estos cuerpos celestes y luminosos.

La observación de estrellas es un plan que para muchos resulta mágico. | Foto: Getty Images

Gracias a su ubicación, destinos como La Guajira, el Desierto de la Tatacoa, así como Villa de Leyva, son perfectos para disfrutar de cielos despejados y estrellados que parecen salidos de una película en el espacio.

Son destinos especiales que se pueden recorrer durante el día y dejarse llevar por lo fantástico que resulta apreciar las estrellas en la noche, una excelente decisión cuando se trata de dejarse llevar por la belleza del universo.

Villa de Leyva

A solo unas tres horas de Bogotá está Villa de Leyva, un encantador municipio de Boyacá que destaca por su arquitectura colonial y sus paisajes rurales que enamoran a cualquiera.

Este es considerado un destino mágico para hacer todo tipo de planes y uno de ellos es disfrutar de la belleza de un cielo despejado y estrellado.

Si bien, normalmente, en el primer trimestre de cada año se realiza el Festival Astronómico, en el cual se abre un espacio especial para charlas, conversatorios y talleres y más eventos dirigidos por expertos en el tema astronómico, lo cierto es que en cualquier época del año se puede disfrutar del mencionado espectáculo nocturno.

Además, en este destino hay diversidad de planes para hacer como visitar el Centro de investigaciones paleontológicas, comer postre en la plaza principal, ir a la Iglesia Parroquial, pasar por el Museo El Carmen o ir a los Pozos Azules, que quedan muy cerca del casco urbano.

El Desierto de la Tatacoa es uno de los lugares ideales para planes astronómicos en Colombia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Desierto de la Tatacoa

Otro imperdible para apreciar las estrellas es el Desierto de la Tatacoa, en el departamento del Huila. El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que este es un bello destino con un clima agradable, fauna y diversidad en los tonos de sus tierras, a lo que se suma un cielo despejado y lleno de estrellas, lo que lo convierte en un escenario impactante y fuera de lo común.

Este lugar se ha convertido en un destino ideal para los amantes de la astronomía o para aquellos que simplemente quieren dejarse deslumbrar por la belleza de un cielo despejado y del brillo de las estrellas.

La mencionada fuente indica que gracias a su ubicación cercana al Ecuador, se pueden observar las 88 constelaciones, ver lluvia de meteoros y asistir al Observatorio Astronómico Municipal, donde un experto enseña sobre el tema.

La Guajira es lugar mágico para ver estrellas. | Foto: Getty Images

La Guajira

La Guajira es un destino que destaca por su belleza y uno de sus grandes encantos es que goza de un cielo despejado, de color profundo y estrellas que no paran de brillar e iluminar, por lo que pasar la noche en la arena, observando este espectáculo se constituye en una vivencia única.