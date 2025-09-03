Tres islas “exóticas” para visitar cerca de Cartagena: ¿qué planes ofrecen?

Gracias a su rica historia, cultura, clima cálido, belleza natural y vibrante vida nocturna, Cartagena de Indias sigue consolidándose como parte de estos destinos de Colombia que más llama la atención de turistas locales y extranjeros para disfrutar unas merecidas vacaciones, especialmente en escenarios como sus playas paradisíacas.

Por eso, si está planeando viajar a La Heroica para pasar unos días de descanso inolvidables en estas joyas naturales, muchas de ellas accesibles en recorridos que van desde 15 minutos hasta una hora en lancha, a continuación encontrará un top tres de islas cercanas que, además de playas, ofrecen una conexión profunda con la naturaleza y un espacio perfecto para desconectarse totalmente.

1. Isla Barú

La primera de ellas es la isla Barú, delimitada por la bahía de Cartagena, el canal del Dique y el mar Caribe. Este lugar se caracteriza por el color blanco y rosa de su arena, así como la claridad de su agua que permite ver el fondo del mar.

También se distingue por estar rodeada de mangles, espejos de agua y jardines submarinos, escenarios que enaltecen su belleza inigualable y donde es posible hacer desde avistamiento de aves hasta deportes náuticos.

Playa Blanca, en la isla Barú, Cartagena | Foto: Getty Images

Entre las playas más destacadas de Barú se encuentran: Playa Blanca, Cholón, Agua Azul y Agua Tranquila. La primera es la más extensa y es famosa por su arena clara, que contrasta con el agua color turquesa, señala el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Otro de sus atractivos imperdibles es el Aviario Nacional, una de las atracciones medioambientales más relevantes de Colombia, donde es posible realizar un recorrido por tres ecosistemas ―selva húmeda tropical, zona de litorales y desierto―.

2. Islas del Rosario

Un lugar perfecto para hacer buceo, snorkel, kayak, windsurf, surfing y flyboard. Sus playas son populares por estar en entornos más naturales y más alejados de las zonas turísticas. Este pequeño y encantador archipiélago consta de unas 28 islas y para visitarlo hay que emprender una emocionante aventura en lancha. El trayecto dura un poco menos de una hora.

Son populares por su arena blanca y aguas cristalinas en las que es posible explorar la maravillosa vida marina, compuesta por increíbles peces y corales de todos los colores que dejan a muchos sin aliento.

Isla grande es considerada la de mayor tamaño en Islas del Rosario. | Foto: Getty Images

Esta zona cerca de Cartagena cuenta con una destacada oferta hotelera y lo mejor de todo es que ofrece la oportunidad de disfrutar tranquilamente de hermosos amaneceres y atardeceres caribeños.

3. Isla Tierra Bomba

Está ubicada al sur del casco urbano de Cartagena y al norte de la isla de Barú, tiene aproximadamente veinte kilómetros cuadrados de extensión y forma parte de la bahía de Cartagena y, por lo tanto, de su historia política y cultural.

Es considera un destino turístico emergente, ideal para escapar del bullicio de la ciudad y de las playas más concurridas de la zona continental de La Heroica. Está conformada por cuatro localidades, siendo estas dos las de mayor atractivo turístico:

Punta Arena , que ofrece una impresionante vista de Cartagena.

, que ofrece una impresionante vista de Cartagena. Bocachica, compuesta por varios sitios de interés histórico y cultural, como lo son la Batería del Ángel San Rafael y el fuerte de San Fernando.

Isla de Tierra Bomba en Cartagena. | Foto: Cortesía - ProColombia