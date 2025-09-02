Cartagena anunció una experiencia turística de lujo, que permitirá a sus visitantes descubrir sus atractivos desde una perspectiva diferente en las alturas. Esta actividad, que ya se lleva a cabo en un destino muy popular de Antioquia, se posiciona entre las 10 mejores del mundo, según Tripadvisor.

Ahora los viajeros podrán recorrer la ciudad en helicóptero. La aventura empieza desde el momento en el que despegan en el helipuerto en un yate en plena Bahía, allí se recogerá a los pasajeros directamente en cubierta para llevarlos a vivir esta experiencia aérea única sobre la ciudad amurallada, Bocagrande, la Popa y las Islas Barú, Tierra Bomba y del Rosario.

La iniciativa, denominada helicopter tours, se presenta como una experiencia de lujo no solo por poder ver a Cartagena desde las alturas, sino por contar con pilotos bilingües certificados, aeronaves de última generación, cabinas panorámicas y atención personalizada.

Lo mejor de esta actividad, que crea una red de conexión mágica, es que cuenta con un valor muy competitivo frente a experiencias internacionales similares que ofrecen destinos como Dubái o Mónaco.

De esta manera, La Heroica se convierte en destino premium accesible, con una experiencia turística exclusiva que pocos lugares del mundo ofrecen y que le da un sello especial al Caribe colombiano.

Por otro lado, más allá de la actividad, este proyecto brinda una gran oportunidad para generar nuevas empleos a nivel local, con la participación de pilotos, técnicos aeronáuticos, guías bilingües, personal logístico y de atención al cliente que forman parte de la propuesta.

Asimismo, de una forma menos directa, pero igual de importante, se impactan otros sectores como el de hotelería, gastronomía, transporte VIP, fotografía y agencias de viaje, entre otros.

En el marco de esta iniciativa y su expansión, también se conoció que próximamente se habilitarán helipuertos flotantes en las Islas del Rosario y San Bernardo, lo que permitirá a los turistas trasladarse como en un relato caribeño de García Márquez: del mar al aire, de la isla al cielo, con la brisa tropical como acompañante.

Centro Historico Cartagena enero 10 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El recorrido aéreo se complementa con una travesía marítima de lujo: un exclusivo yate que recoge a los turistas en la bahía y los conduce hasta el encuentro con el helicóptero, ofreciendo una experiencia que hasta ahora únicamente podían disfrutar algunos millonarios en destinos de élite alrededor del mundo.

Turismo desde las alturas en Colombia

Este modelo de turismo aéreo no es nuevo en Colombia, pero sí está entrando en una etapa fundamental de expansión con su llegada a Cartagena de Indias, uno de los destinos más visitados por turistas locales y extranjeros cada año.