Tres lugares en Colombia que son ideales para escapar de todo y teletrabajar

Durante la época de pandemia, el trabajo remoto se convirtió en una tendencia que llegó para quedarse y que muchas empresas comenzaron a implementar. Hay quienes no pierden oportunidad para hacerlo desde la comodidad de un hotel o de un destino en el que se tiene la posibilidad de realizar varios planes.

En el pasado este tipo de trabajo se relacionaba con los viajeros de negocios, pero en la actualidad hace parte del día a día de muchas personas y en Colombia hay destinos en los que es posible trabajar de esta forma, teniendo todas las herramientas a mano.

Dados los avances tecnológicos, los servicios de hotel incluyen habitaciones adecuadas para proveer el mejor espacio de trabajo a sus huéspedes, una tendencia a la que se le ha denominado como room office.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que a esta tendencia se suma otra por la que los viajeros se inclinan y se le conoce como bleisure, una práctica que se relaciona con extender la estadía del viaje corporativo para aprovechar y conocer el destino como un turista.

Cartagena es una de las ciudades ideales para teletrabajar. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Este sitio web indica algunos de los destinos que resultan ser una buena opción para vivir este tipo de experiencia.

Cartagena, un destino colonial

Sin duda, Cartagena es uno de los lugares más codiciados y exóticos para pasar unos días de vacaciones. Sus coloridas calles de arquitectura colonial, la diversidad de playas y su rica gastronomía convierten a esta ciudad en un escenario ideal para todo tipo de turismo e incluso, para hacer teletrabajo.

Es una ciudad que destaca por tener grandes recintos tradicionales y no tradicionales. También, cuenta con una imponente infraestructura hotelera de grandes cadenas internacionales que ofrecen servicios de lujo. Si se hace trabajo remoto desde esta ciudad, estos son los planes que los viajeros pueden desarrollar.

Esta es una ciudad para los amantes de la aventura y actividades como el buceo. Allí se pueden realizar inmersiones de uno o varios días en el Parque Nacional Natural Islas Corales del Rosario y San Bernardo. Otro de los planes recomendados es recorrer las calles del barrio Getsemaní y disfrutar de su cultura bohemia, además de visitar el Aviario Nacional de Colombia.

Santa Marta es un destino con una amplia oferta turística. | Foto: Getty Images

Santa Marta, un destino natural

Esta ciudad es una de las favoritas de turistas nacionales y extranjeros, debido no solo a su riqueza histórica y belleza colonial, sino a sus encantos naturales, entre ellos, la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto la hace un destino ideal para realizar turismo de naturaleza y aventura, y también, de sol y playa.

Esta capital cuenta con una buena infraestructura hotelera para viajes de negocios y recintos no tradicionales para la realización de eventos. De la misma manera, tiene una oferta turística variada y un amplio portafolio de planes que incluyen el avistamiento de aves y las caminatas ecológicas para apreciar toda la diversidad de fauna y flora de la región. Allí también se puede hacer canopy, ciclomontañismo, parapente y rappel.

Bogotá

La capital colombiana es un destino imperdible a la hora de hacer trabajo remoto, pues ofrece de todo un poco: gastronomía, arte, cultura, e incluso, actividades de naturaleza y aventura en sus alrededores.

En Bogotá los viajeros, además de encontrar la infraestructura para trabajar de forma remota, tienen diversos atractivos para conocer. | Foto: Getty Images

Es un destino con una importante infraestructura y conectividad, a la vez que tiene grandes cadenas hoteleras se han instalado en la capital para ofrecer los mejores servicios de hospitalidad y miles de habitaciones para una placentera estadía. En Bogotá se puede realizar ecoturismo a pocas horas de la ciudad, escalando diferentes tipos de montañas y apreciando la biodiversidad del país.