Gante es una ciudad medieval que se encuentra ubicada a medio camino entre Bruselas y Brujas. Según Travelgrafía, portal especializado en turismo, esta urbe combina historia, arquitectura y cultura. Sus calles, canales y torres góticas la convierten en un destino perfecto para visitar en uno o dos días.

Plaza Korenmarkt, Graslei y Korenlei

La Korenmarkt (Plaza del Grano) es un lugar muy fotogénico de Gante. Este lugar conecta con los muelles de Graslei y Korenlei, donde antiguas casas gremiales se alinean en torno a las aguas del río Lys.

Bélgica es un país lleno de historia en cada una de sus calles. | Foto: Getty Images

“En este mismo sector se encuentra el Puente de San Miguel, desde donde podrás capturar una de las postales más famosas de Gante, con las torres alineadas y los canales a tus pies. Junto al puente hallarás la Iglesia de San Miguel, un templo gótico que, aunque inacabado, impresiona por sus dimensiones y su interior sobrio", señaló el portal citado.

Travelgrafía detalló que esta ciudad por la noche adquiere un encanto especial, las fachadas iluminadas y el reflejo de las luces en el agua crean una atmósfera mágica.

Campanario Belfort

El recorrido por los lugares emblemáticos de Gante empieza por el campanario Belfort, uno de los símbolos más icónicos y parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad, junto con las torres de la Catedral de San Bavón y la Iglesia de San Nicolás.

“El Campanario de Gante simboliza la independencia y la libertad. Su construcción comenzó en el siglo XIV con la función de torre de vigilancia y resguardo de documentos importantes. Desde lo alto, los vigías advertían sobre incendios o amenazas, mientras las campanas marcaban el ritmo de la ciudad medieval", mencionó.

En la actualidad, este campanario sigue siendo un punto de referencia y ofrece una de las mejores vistas panorámicas en Gante.

Catedral de San Bavón y Ayuntamiento

La Catedral de San Bavón es uno de los templos góticos más importantes de Europa. Además, es famoso por albergar La Adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck, una de las obras más influyentes del arte flamenco.

Bélgica, uno de los países más cosmopolita de Europa. | Foto: Getty Images

“Muy cerca de la catedral se encuentra el Ayuntamiento de Gante (Stadhuis), un edificio que sorprende por el contraste entre sus dos fachadas: una de estilo gótico flamígero y otra renacentista. Esta combinación refleja la prosperidad que convirtió a Gante en una de las ciudades más ricas y poderosas de Flandes", agregó el portal citado.