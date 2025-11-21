Suscribirse

Tres lugares imperdibles para conocer en Antioquia en estas vacaciones; están llenos de historia, lindos paisajes y cultura

Estos lugares son de los preferidos por los viajeros.

Redacción Turismo
21 de noviembre de 2025, 8:36 p. m.
Panorámica de Medellín
Medellín es, sin duda, uno de los destinos imperdibles para conocer en Antioquia. | Foto: Getty Images

Antioquia se consolida como uno de los destinos que más llaman la atención de los viajeros. En esta región la oferta tanto para los nacionales, como para quienes llegan del extranjero es amplia, con múltiples de planes para hacer.

Allí los lindos paisajes abundan, la calidez y amabilidad de su gente es única y la gastronomía es para no perdérsela, así que si se tiene la oportunidad de ir a este departamento en estas vacaciones, estos son tres destinos que hacen parte de los favoritos de los viajeros.

Medellín

Sin duda, quien viaje a tierra antioqueña no puede dejar de conocer y hacer algunos planes en Medellín, en donde los turistas pueden disfrutar de su gastronomía, música y arte, entre muchas otras cosas.

Medellín Panoramica
Medellín es una de las ciudades encantadoras para visitar en vacaciones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La Ciudad de la eterna primavera, como se le conoce, es muy atractiva por su clima, su paisaje, las vistas panorámicas y sus espacios verdes que hacen que los planes con la familia, amigos o en pareja sean agradables.

Algunas de las opciones para disfrutar y adentrarse en el turismo de Medellín son, entre otras, el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Metrocable y la subida al Parque Arvi, uno de los encantos bien guardados de este destino. Tampoco se debe dejar de lado la Plaza Botero, la Comuna 13 y el recorrido en el Metro que no puede faltar.

Guatapé

Otro de los tesoros turísticos que vale la pena visitar es Guatapé y la Piedra del Peñol. A este municipio, ubicado a dos horas de la capital antioqueña, se le conoce como el ‘Pueblo de los Zócalos’ y es considerado uno de los más coloridos no solo de Antioquia, sino del país.

Guatapé es uno de los municipios más lindos de Colombia.
Guatapé es uno de los municipios más coloridos y lindos de Colombia. | Foto: Getty Images

Sus calles empedradas y su arquitectura hacen parte de sus atractivos, así que recorrer el centro y disfrutar de un rico plato típico es un buen plan.

De igual forma, una de las actividades obligadas es subir a la afamada Piedra del Peñol, que atrae a miles de turistas cada año. Ofrece una de las mejores vistas de la región.

Jardín

Este pueblo es considerado uno de los más bonitos de Antioquia y hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, gracias a su particular encanto, que le da su arraigo cultural y su belleza arquitectónica.

Entre sus características más destacadas está su estilo colonial, sus conocidos balcones coloridos y decorados con flores y su amplio parque principal, que invita a la tertulia y permite un ambiente agradable para propios y extraños.

Jardín, Antioquia
Este municipio es uno de los lugares para visitar en un viaje por Antioquia. | Foto: Getty Images

Ubicado a 132 kilómetros de Medellín, Jardín ofrece una temperatura promedio de 19 grados centígrados y expone una gran belleza natural en la que se aprecian sus cultivos de café.

Es un destino con diversidad de atractivos y en la lista se incluyen: la Basílica Menor La inmaculada Concepción, el Convento Hermanas Concepcionistas, la Capilla del Beato y, para disfrutar la naturaleza, la cascada el Salto del Ángel.

