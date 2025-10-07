Tres parques para visitar en Medellín durante la semana de receso escolar: planes y tarifas de ingreso

¿Tiene planeado viajar a Medellín durante la semana de receso? Si es así y desea organizar un plan familiar para compartir con los más pequeños del hogar, a continuación podrá encontrar tres opciones de parques que ofrecen experiencias auténticas y enriquecedoras en la ciudad.

Estos espacios, más allá de brindar alternativas de entretenimiento y diversión, buscan aportar nuevos conocimientos a sus visitantes a través de recorridos guiados y diferentes dinámicas que invitan a conectarse con la naturaleza, las especies que la habitan y la importancia de la biodiversidad y su conservación no solo en la región, sino en el mundo.

1. Jardín Botánico de Medellín

En este contexto, la primera opción es el Jardín Botánico de Medellín, un lugar centrado en promover un espacio de convivencia con estrategias de educación, basadas en la importancia de la biodiversidad y la relación del ser humano con su entorno.

Sus puertas están abiertas de martes a domingo y festivos desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Sin embargo, antes de programar su visita se recomienda consultar su sitio web y redes sociales, ya que el horario puede estar sujeto a cambios.

Programación de octubre en el Jardín Botánico de Medellín | Foto: Cortesía - Página botanicomedellin.org

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la entrada al Jardín es gratuita excepto en eventos especiales o zonas específicas como la Casa de las Mariposas, uno de los mariposarios más grande de Antioquia, con un área total de 581 metros cuadrados, cuya tarifa de ingreso individual se encuentra actualmente en $8.000 COP. Los niños con estatura de 1 metro o inferior, entran gratis.

Para octubre, la programación del jardín incluye recorridos guiados gratuitos, taller creativo, laboratorio de experimentación, charlas y otros espacios de aprendizaje.

2. Parque Explora

Este parque interactivo de ciencias, considerado un símbolo de transformación social en la ciudad, ofrece espacios como un acuario, un planetario y salas de exposición de dinosaurios, entre otros.

Sus horarios van de martes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., cerrando la taquilla a las 4:00 p.m. Fines de semana y festivos de 10 a.m. a 6:30 p.m., cerrando la taquilla a las 5 p.m.

Respecto a las tarifas de ingreso: la boleta individual para nacionales está en $45.000 COP; para extranjeros $55.000 COP; familiar nacionales $161.000 COP; plan familiar extranjeros $198.000 COP; combo explora-planetario nacionales $67.000 COP; y combo explora-planetario extranjeros $83.000 COP.

3. Parque Arví

El Parque Arví es un espacio público de 1761 hectáreas de bosque que abarca municipios como Bello, Copacabana, Guarne y Medellín. Por ende, solo se pagan los servicios que se lijan disfrutar como senderismo guiado y autoguiado (administrados por la Corporación Parque Arví).

Tarifas para planes de senderismo in situ:

$30.000 para visitantes extranjeros.

para visitantes extranjeros. $20.000 para visitantes nacionales.

para visitantes nacionales. $10.000 para visitantes beneficiarios del Sisbén IV de Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

para visitantes beneficiarios del Sisbén IV de Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Niños menores de 5 años de edad no cancelan valor.