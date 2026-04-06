Tres rutas para desconectarse del ruido y reconectar con la naturaleza en distintos parques naturales de Colombia

En los últimos años, actividades como “trekking”, “hiking” y senderismo han ganado gran protagonismo en el turismo de naturaleza. Estas experiencias invitan a recorrer senderos naturales, adentrarse en paisajes montañosos y descubrir rincones remotos llenos de belleza y aventura.

Por eso, si es un apasionado de este tipo de aventuras, a continuación encontrará cinco opciones de rutas ideales para desconectarse del ruido y reconectar con el entorno en distintos parques naturales de Colombia.

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1. Parque Nacional Natural Tayrona

Este lugar es considerado uno de los mejores destinos para hacer senderismo en Colombia, con una altura máxima de 10 metros sobre el nivel del mar y un nivel de dificultad 1 de 5, indica el medio especializado en viajes Travelgrafía.

Pese a que las playas son el principal atractivo de este parque ubicado en la costa Caribe, también ofrece espacios para el senderismo, hiking o trekking.

De acuerdo con la misma fuente, uno de los mejores senderos para recorrer en este lugar es el que va desde Arrecifes hasta Cabo San Juan, una ruta increíble que invita al visitante a descubrir maravillosos escenarios.

PARQUE TAYRONA, PLAYA CRISTAL O PLAYA DEL MUERTO. ESPECIAL CARIBE. SANTA MARTA MAGDALENA. FEBRERO 10 DE 2012. Foto: Juan Carlos Sierra

El sendero que conduce a la emblemática playa de Cabo San Juan del Guía tiene una distancia total de 9 kilómetros, su nivel de dificultad es bajo, a lo largo del recorrido, se pueden conocer otras playas hermosas como Cañaveral, Arenilla, La Piscinita y la playa nudista de Boca de Saco.

2. Parque Nacional Natural el Cocuy

Ubicado entre los departamentos de Boyacá y Arauca, este parque es conocido por albergar la mayor masa glacial de Colombia, invitando a sus visitantes a disfrutar de caminatas por sitios montañosos, ya que cuenta con tres senderos que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar.

La primera ruta de senderismo que se puede hacer en la Sierra Nevada de El Cocuy, Güicán y Chita es el sendero Laguna Grande de La Sierra, con una distancia total de 20 kilómetros.

El segundo sendero es la ruta que conduce al sector conocido como Lagunillas, con una distancia total de 21 kilómetros, finalizando en el Púlpito del Diablo, una de las montañas famosas en Colombia.

Este parque se encuentra ubicado en la cordillera Oriental, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Finalmente, esta la ruta de montaña que conduce al borde de nieve del Ritacuba Blanco, el pico más alto de la Cordillera Oriental.

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3. Parque Nacional Natural Chingaza

Allí se encuentra uno de los escenarios montañosos más imponentes y emblemáticos del país. Este territorio no solo destaca por su belleza paisajística, sino también por su enorme valor ambiental y cultural.

Cuenta con varias rutas de senderismo, entre ellas la que conduce a las Lagunas de Siecha. una caminata por la montaña de aproximadamente 6 kilómetros, considerada de nivel medio de dificultad.

El Parque Nacional Natural Chingaza es ideal para observar especies de flora y fauna. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el camino, los turistas tienen el privilegio de explorar el páramo, conocer los frailejones, descubrir la historia que cuentan estos hermosos cuerpos de agua y contribuir con su conservación a través de prácticas responsables.