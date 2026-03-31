A dos horas de Tunja, el destino ideal para hacer senderismo, montañismo y camping

Boyacá es un destino especial para visitar en unos días de descanso. Además de destinos históricos, este departamento les ofrece a los viajeros diversas posibilidades naturales, además de pueblos coloniales, un clima agradable y rica gastronomía.

Semana Santa en Boyacá: este destino le da la bienvenida a los viajeros con estrategia turística y cultural

Este municipio alberga 123 municipios y cada uno de ellos les brinda a los viajeros diversas alternativas para vivir experiencias diferentes en medio de un ambiente tranquilo y acogedor, en el que sus habitantes son protagonistas.

Turismo de naturaleza

Una de esas muchas posibilidades se sitúa a dos horas de Tunja, capital del departamento. Se trata de Gámeza, un destino perfecto para realizar actividades al aire libre como senderismo, montañismo y camping. También el avistamiento de aves es un imperdible en estas tierras.

Cañón del río Gámeza, en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que en este municipio, que ofrece una temperatura que oscila entre los 13 y 16 grados centígrados, cuenta con varios destinos ecológicos a los que los viajeros pueden recurrir para vivir aventuras extraordinarias.

Uno de esos sitios es la posada Rural el Picacho donde el turista tiene la posibilidad de vivir una experiencia de agroturismo, ordeñar vacas, pastorear y participar en actividades de cultivo ya sea de papa, fresa o café.

El pueblo de Boyacá cuyo nombre tiene origen francés; un paraíso verde no solo por su oferta natural, sino por sus esmeraldas

De igual forma, para los aventureros este destino permite el desarrollo de otras actividades como el trekking por el páramo de Gámeza en la ruta de El Picacho.

Para los amantes de la naturaleza, en el mencionado páramo pueden acampar, realizar actividades de montañismo, así como senderismo y apreciar la naturaleza en la que se incluyen lagunas y diversas especies de flora y fauna. En estas tierras es común encontrarse con animales como armadillos, osos perezosos y dantas, entre otros.

Santuario en el municipio de Gámeza. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Otros sitios de interés son el Zoológico de Piedra, la playa caudal del río Chiscal, el Pulpito, la laguna de Los Patos, el pico de Caracol, el Alto de San Ignacio y la Laguna de Picure.

Rica gastronomía

Este pueblo boyacense cuenta con varios restaurantes y piqueteaderos en el municipio donde ofrecen productos como gallina campesina, rellena, empanadas y cocido boyacense, entre muchos otros.

De igual forma, sus habitantes realizan varias festividades, entre ellas, en honor a San Laureano y a la Virgen de Las Nieves, patrones del municipio. Son encuentros con actividades religiosas, deportivas y culturales. También se rinde homenaje a la Virgen del Carmen y se celebra el cumpleaños del municipio el 5 de noviembre con diversidad de actos que llaman la atención de propios y foráneos.