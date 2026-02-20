Turista estadounidense se sorprendió con los centros comerciales de Colombia: “Nunca había visto un piso entero dedicado a eso”

Colombia ha registrado un crecimiento en la construcción de centros comerciales, con cerca de 260 en todo el país, de los cuales alrededor del 20 % se concentra en Bogotá, lo que refleja el protagonismo de la capital en el sector retail. En los últimos años se han inaugurado varios nuevos complejos. En contraste, en Estados Unidos la tendencia es negativa: entre 2017 y 2022 cerraron en promedio 40 centros comerciales por año, según Capital One Shopping.

Por este motivo, cuando la creadora de contenido estadounidense identificada en redes como ThePassportSis visitó un centro comercial en Colombia, quedó completamente sorprendida. La experiencia la compartió a través de su cuenta de TikTok, donde destacó la magnitud, la oferta comercial y el ambiente de estos espacios en el país.

Según su percepción, los centros comerciales en Colombia continúan registrando alta afluencia incluso en 2026, en parte porque muchos consumidores siguen valorando la inmediatez de la compra presencial frente a los tiempos de espera de los pedidos en línea.

ThePassportSis también destacó cómo estos espacios han evolucionado para ofrecer experiencias novedosas: “Cada vez que vengo aquí, cada mes, es algo diferente. Y normalmente tienen una actividad para que los niños hagan”.

Así luce hoy la estructura del nuevo estadio más grande de Centroamérica

Puso como ejemplo el centro comercial Santa Fe, donde destacó la presencia de una pista de hielo ubicada en pleno centro del complejo, además de piscinas de pelotas de gran tamaño y amplias zonas de juegos para niños.

En otro video, la influencer estadounidense recalcó su sorpresa al encontrar pisos enteros dedicados exclusivamente a restaurantes: “Antes de venir a Medellín, nunca había visto un piso entero de un centro comercial, como un piso grande, dedicado solo a restaurantes. Pero aquí estamos”.

En 2024, las ventas en los centros comerciales del país alcanzaron aproximadamente 46 billones de pesos. Foto: Getty Images

Su recorrido tuvo como escenario Viva Envigado, el centro comercial más grande de Colombia. Ubicado en Envigado, este complejo supera los 260.000 metros cuadrados de área construida y reúne más de 400 locales, consolidándose como uno de los proyectos comerciales más imponentes del país.

Otros centros comerciales que también se destacan en Colombia por su tamaño, oferta comercial y flujo de visitantes son:

Titán Plaza – 46,5 millones de visitantes al año (2024), siendo el centro comercial más visitado del país.

– 46,5 millones de visitantes al año (2024), siendo el centro comercial más visitado del país. Plaza Imperial – 44,9 millones de visitantes al año (2024).

– 44,9 millones de visitantes al año (2024). Plaza de las Américas – 29 millones de visitantes al año (2024).

– 29 millones de visitantes al año (2024). Centro Mayor – 25,8 millones de visitantes al año (2024).

Importante aeropuerto de Estados Unidos podría llevar el nombre de Donald Trump

Colombia continúa registrando un crecimiento en la construcción de estos espacios comerciales, que no solo impulsan el consumo, sino que también se consolidan como puntos de encuentro para la convivencia, el entretenimiento y la vida social de las personas.