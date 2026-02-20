Mundo

Importante aeropuerto de Estados Unidos podría llevar el nombre de Donald Trump

Este aeropuerto recibe anualmente cerca de 8,4 millones de pasajeros, lo que lo convierte en uno de los más importantes de la región.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 9:28 a. m.
De aprobarse, sería otro aeropuerto estadounidense con nombre de expresidente, como el John F. Kennedy de Nueva York.
De aprobarse, sería otro aeropuerto estadounidense con nombre de expresidente, como el John F. Kennedy de Nueva York. Foto: Getty Images

Un aeropuerto de Florida podría ser rebautizado pronto en honor al presidente estadounidense Donald Trump, luego de que el jueves la cámara legislativa estatal aprobara un proyecto de ley que propone el cambio.

Trump, un Magnate del sector inmobiliario que ha estampado su nombre en edificios de todo el mundo, busca ahora dejar su huella en el país con una campaña de imagen y construcción sin precedentes.

La cámara de Florida, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, según muestran los registros estatales.

Se espera que el gobernador Ron DeSantis, del Partido Republicano y quien fue adversario de Donald Trump en el pasado, firme la medida para convertirla en ley.

El aeropuerto de Palm Beach, que recibe de forma anual 8.4 millones de pasajeros, se encuentra a apenas unos minutos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago.

Otros aeropuertos con nombres de presidentes estadounidenses son el Ronald Reagan Washington National Airport y el George Bush Intercontinental Airport. Foto: Getty Images

No obstante, el cambio de nombre del aeropuerto también deberá contar con la aprobación de la Administración Federal de Aviación.

De concretarse, el aeropuerto de Palm Beach se sumaría a la lista de terminales aéreas que llevan el nombre de expresidentes estadounidenses, como el John F. Kennedy International Airport, el Ronald Reagan Washington National Airport y el George Bush Intercontinental Airport.

Nueva medida contra los inmigrantes en EE. UU.: estos son los extranjeros que estaban refugiados y ahora pueden ser arrestados

La junta directiva del Kennedy Center, designada personalmente por el presidente estadounidense —un complejo artístico y monumento en honor al fallecido presidente John F. Kennedy en Washington—, votó en diciembre para cambiar su nombre a “Centro Trump-Kennedy”.

Ese mismo mes, el Departamento de Estado añadió el nombre de Trump al Instituto de la Paz de Estados Unidos.

Anteriormente, Donald Trump también intentó rebautizar la estación Penn de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Dulles con su propio nombre, según informes de medios estadounidenses; sin embargo, en ambos casos las iniciativas fueron rechazadas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Por otra parte, el Departamento del Tesoro también confirmó informes que indican que ya está listo el proyecto para sacar una moneda conmemorativa de 1 dólar con la imagen de Trump, a pesar de que existen leyes que prohíben mostrar la imagen de un presidente en funciones o de una persona viva.

El jueves, desplegaron una gran pancarta azul con el rostro de Trump en una parte de la fachada de la sede del Departamento de Justicia, un organismo que tradicionalmente se considera ajeno a la influencia política.

Juan Pablo Guanipa confirmó que fue liberado tras la ley de amnistía en Venezuela y habló de chantaje: “Todo tiene que terminar ya”

En un comunicado citado por NBC News, un portavoz del Departamento de Justicia aseguró que la institución estaba “orgullosa” de destacar su “labor histórica para que Estados Unidos vuelva a ser seguro bajo la dirección del presidente”.

Mientras tanto, el proyecto para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach queda a la espera del visto bueno federal. De recibir la aprobación, la terminal se convertiría en el más reciente símbolo institucional en llevar el nombre del presidente.

Con información de AFP

