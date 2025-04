Adiós al Runt: ahora todo debe hacerse a través de RuntPro, ¿sus trámites podrían verse retrasados?

Según el Ministerio de Transporte, los usuarios no notarán ningún cambio sustancial en esta nueva herramienta , pues se trata de un nuevo sistema que permitirá a las autoridades y oficinas que compartan y requieran consultar los datos alojados en la nueva plataforma acceder a ella de una forma más rápida y eficiente.

Sin embargo, la circular expedida por esta cartera dejó claro que los trámites que se inicien a través de la vieja plataforma y no sean actualizados antes de la fecha estipulada en el RUNTpro no podrán seguir siendo adelantados, pues su acceso quedará inhabilitado por cuenta del cambio en el sistema, lo que, en caso de que los responsables no hagan esta tarea, provocaría retrasos en algunos trámites.