Suscribirse

Vehículos

Así funcionará el pico y placa en Cali este martes 19 de agosto

Los automóviles afectados por la medida no podrán transitar desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 12:20 a. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control por pico y placa en Cali. | Foto: Raúl Palacios

La capital del Valle del Cauca continúa implementando medidas de control vehicular con el propósito de mejorar la movilidad en sus principales corredores viales.

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció que este martes 19 de agosto se aplicará la restricción de circulación para vehículos particulares cuyas placas finalicen en los dígitos 5 y 6.

Contexto: Fotomultas en Cali: instalarán 40 nuevas cámaras en estos puntos de la ciudad

La medida, que forma parte del Plan de Ordenamiento Vial, busca disminuir los altos niveles de congestión que se registran diariamente en la ciudad, especialmente en horas pico, y promover una mayor fluidez en el tránsito.

De acuerdo con lo establecido, los automóviles afectados por la medida no podrán transitar desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en una franja continua que cubre tanto el perímetro urbano como las vías de ingreso y salida de Cali.

Lo más leído

1. Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters
2. Alcaldía de Cajicá hace anuncio en medio de búsqueda de la niña Valeria Afanador: “Información de valor”
3. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control por pico y placa en Cali. | Foto: Raúl Palacios

La restricción no solo se limita al centro de la ciudad, sino que incluye sectores estratégicos de acceso, con el objetivo de evitar que los conductores intenten evadir la norma utilizando rutas alternas.

La Secretaría de Movilidad informó que durante toda la jornada se realizarán controles en diferentes puntos de la ciudad, con presencia de agentes de tránsito y cámaras de verificación.

Aquellos conductores que incumplan con la medida deberán enfrentarse a multas económicas e incluso a la inmovilización del vehículo, tal como lo estipula el Código Nacional de Tránsito.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró el llamado a los ciudadanos para acatar la restricción y evitar sanciones por incumplir esta medida.

Vehículos exceptuados

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, existen ciertos vehículos que están exentos de la restricción. Entre ellos se encuentran:

  • Automotores eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Registraduría avala comité ciudadano que busca derogar el acuerdo de paz de Santos con las Farc

2. Tensión en el Metropolitano por pelea entre los hinchas del Junior y Bucaramanga: El VAR resultó afectado

3. Gobierno Trump despliega buques de guerra cerca de Venezuela, asegura Reuters

4. Sebastián Caicedo hizo romántica dedicatoria a su esposa y dejó una frase que desató rumores sobre su futuro: “Los bendecimos”

5. Así funcionará el pico y placa en Cali este martes 19 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pico y placa en CaliPico y placamovilidad cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.