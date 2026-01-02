Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer como regirá la restricción de movilidad del pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026.

De acuerdo con el decreto, la medida aplica de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., a excepción de los domingos y festivos.

Alcaldía de Bogotá busca incrementar valor ya acordado del pasaje de TransMilenio tras anuncio de incremento del salario mínimo

Así será la circulación

1 al 4 de enero

Jueves festivo 1 de enero: No aplicó la medida de pico y placa.

Viernes 2 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 3 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 4 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Movilidad en Bogotá. Foto: Paola Castaño

Semana del 5 al 11 de enero

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 10 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 12 al 18 de enero

Lunes festivo 12 de enero: no aplica la medida de pico y placa para taxis.

Martes 13 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 14 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 17 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 18 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 19 al 25 de enero

Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 24 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Domingo 25 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 26 al 31 de enero

Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Sábado 31 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.