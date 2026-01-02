Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer como regirá la restricción de movilidad del pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026.
De acuerdo con el decreto, la medida aplica de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., a excepción de los domingos y festivos.
Así será la circulación
1 al 4 de enero
Jueves festivo 1 de enero: No aplicó la medida de pico y placa.
Viernes 2 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Sábado 3 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Domingo 4 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 5 al 11 de enero
Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Sábado 10 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 12 al 18 de enero
Lunes festivo 12 de enero: no aplica la medida de pico y placa para taxis.
Martes 13 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Miércoles 14 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Sábado 17 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
Domingo 18 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 19 al 25 de enero
Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
Sábado 24 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Domingo 25 de enero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 26 al 31 de enero
Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Sábado 31 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.