Así quedó el pico y placa en Cali para este martes, 9 de diciembre, después del puente de velitas; consulte y evite multas
Las autoridades instalarán puestos de control para verificar el cumplimiento de la medida.
Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este martes, 9 de diciembre, no podrán circular los automóviles cuyas placas terminen en 5 y 6, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.
La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.
Para garantizar su cumplimiento, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el respeto a la normativa.
El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito.
Vehículos exentos del pico y placa
Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:
- Vehículos eléctricos e híbridos.
- Transporte público colectivo e individual.
- Motocicletas.
- Vehículos oficiales.
- Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.
Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.
Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.
Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.