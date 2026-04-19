Así regirá el pico y placa en Bogotá el lunes 20 de abril: Atentos conductores a la rotación

Este lunes, 20 de abril, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

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Pico y placa para particulares en lo que resta de abril:

Martes 21 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 22 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 23 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 24 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de abril: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de abril: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 27 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para los taxis

Entre tanto, para los taxis, el lunes 20 de abril, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m., de lunes a sábado.