Cinco marcas de carros amadas por las mujeres: ¿qué las hizo tan especiales en el mercado femenino?

El mundo del automovilismo es tan amplio para hombres como para mujeres; sin embargo, hay diseños y marcas que logran conectar con algún género en particular.

Hay marcas que son preferidas por las mujeres; la seguridad, clave para la elección. | Foto: Getty Images

Más allá de las prestaciones que ofrezca un carro en particular, la atención al cliente puede jugar un papel importante para que los fabricantes puedan haber ganado terreno dentro del público femenino.

Además, el apoyo de campañas o publicidad dirigida a las mujeres puede estar teniendo resultados positivos que se trasladan a una mayor cercanía con la marca y, por ende, a mejores resultados en ventas.

De igual forma, es clave señalar que, en ocasiones, los valores que buscan una mujer y un hombre al comprar un carro pueden variar: según diferentes estudios, las damas se inclinan por la seguridad, la confianza y la versatilidad, mientras que los hombre se pueden dejar deslumbrar mucho más fácil por la velocidad o la potencia.

Cinco marcas que enamoran a las mujeres

Buick, marca con alta demanda por parte de las mujeres

Esta marca de General Motors tiene un amplio número de clientas y dentro de las estadísticas reveladas por S&P Global Mobility reposa que, por lo menos, el 55 % de sus ventas en Estados Unidos es para el público femenino.

Según encuestas, la firma tiene una combinación entre lujo, elegancia y confort indicada para hacerse llamativa para las mujeres; sin embargo, la estrategia de General Motors para tener este éxito radica en la atención especializada impulsada en las salas de ventas hacia el público femenino.

Kia, eficiencia y precio

La firma coreana se ha destacado en los últimos años por su repunte a nivel global. Su llegada a diferentes mercados le ha permitido consolidarse como una de las firmas más reconocidas del planeta.

En cuanto a su atractivo para las mujeres, estudios indican que la marca era la que más búsquedas femeninas registraba en internet; de hecho, análisis recientes indican que el 49 % de sus ventas han sido para mujeres.

En cuanto lo que llama la atención de la firma para este grupo, el diseño, la eficiencia en el consumo de combustible y los precios que asigna para los SUV y los vehículos compactos en la mayoría de mercados.

Kia anunció la salida de sus líneas de producción del Kia Soul a partir de este 2025. | Foto: Getty Images

Mini, el rey en entornos urbanos

El tamaño de los modelos de Mini es un gran diferencial que juega a favor del público femenino, que en algunos casos busca facilidades para movilizarse en entornos urbanos que son complicados.

De igual forma, dentro de las búsquedas femeninas, Mini es una de las marcas más populares gracias a su comodidad, versatilidad, tecnología, funcionalidad y facilidad para estacionar, punto clave para este tipo de vehículos.

Lexus, heredera de la reputación de Toyota

Lexus, firma de lujo de Toyota, es, según análisis de mercado, una de las preferidas por las mujeres dentro del segmento premium.

Los resultados indican que más del 50 % de sus ventas son para mujeres, que se han dejado conquistar por el confort, el silencio a la hora de rodar, los lujosos acabados interiores y la reputación que Toyota se ha encargado de consolidar por años.

Toyota, la preferida por las mujeres en Estados Unidos.

Toyota sigue siendo una de las líderes en el mercado gracias a su confiabilidad y precio de revento. | Foto: Bloomberg via Getty Images

La firma japonesa lidera el mercado de ventas para mujeres en Estados Unidos; en 2022, por ejemplo, más de 600.000 unidades tuvieron como destino el público femenino, cifra ampliamente superior a la de cualquier otra marca en el país del norte.