Comprar carro en concesionario o importarlo con un particular: ¿qué riesgos se pueden correr?

Comprar un carro es una decisión que necesita planeación, investigación y ejecución; es necesario analizar el monto de la inversión, los gastos que conlleva y la forma como se afrontara el compromiso económico, esto, con el fin de encontrar un equilibrio real entre las necesidades y la posibilidad de pago.

De acuerdo con cifras de Fenalco – Andi, durante el 2024 se matricularon en el país 186.826 vehículos nuevos, de los cuales aproximadamente el 12 % correspondieron a marcas de origen chino, tendencia que refleja la confianza creciente en fabricantes que han sabido combinar innovación tecnológica, eficiencia energética y diseño a precios competitivos.

En este panorama, Changan y Deepal destacan como dos marcas que han venido consolidando su presencia, ofreciendo a los consumidores colombianos vehículos modernos, accesibles y alineados con los estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad.

La compra del primer auto puede resultar emocionante y, en ese sentido, implica responsabilidades de por medio. | Foto: Getty Images/Image Source

Sin embargo, la experiencia de adquirir un carro va mucho más allá del momento de la compra y es el acompañamiento posventa y en la vigencia de la garantía de fábrica donde se define si esa inversión es realmente segura y rentable en el tiempo.

“Comprar un carro nuevo es una decisión trascendental para cualquier persona o familia. Por eso, no se trata únicamente de escoger un modelo atractivo o de acceder a un buen precio, sino de garantizar que esa inversión tenga respaldo a lo largo del tiempo. En Changan y Deepal estamos convencidos de que la diferencia entre una buena experiencia y un problema sin solución está en contar con la garantía oficial y un servicio posventa de calidad”, afirmó Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan para Colombia.

Riesgos de las importaciones directas

En los últimos meses se ha identificado un crecimiento en las llamadas importaciones directas de vehículos, realizadas por terceros que no forman parte de la red oficial de distribución en Colombia.

Importar carros de forma particular puede llevarlo a tener dificultad con los repuestos y garantías. | Foto: Getty Images

Aunque a primera vista pueden parecer una alternativa de lujo o exclusividad, en realidad implican riesgos importantes para el consumidor, debido a algunos de los riesgos que pueden surgir durante el proceso:

No cuentan con garantía oficial en el país : cualquier daño, defecto de fábrica o eventualidad debe ser asumido directamente por el comprador, sin cobertura por parte de la marca.

: cualquier daño, defecto de fábrica o eventualidad debe ser asumido directamente por el comprador, sin cobertura por parte de la marca. Falta de repuestos originales : al no contar con soporte de la red oficial, el acceso a repuestos certificados es limitado, lo que puede comprometer el desempeño y la seguridad del vehículo.

: al no contar con soporte de la red oficial, el acceso a repuestos certificados es limitado, lo que puede comprometer el desempeño y la seguridad del vehículo. Servicios en talleres no autorizados: los mantenimientos realizados fuera de la red oficial pueden generar costos adicionales y afectar el valor de reventa del vehículo.

En otras palabras, lo que al inicio puede parecer un “lujo” se convierte con facilidad en un problema de alto costo y sin respaldo.

Beneficios de adquirir un vehículo en una red oficial

Por el contrario, los diferentes grupos automotrices presentes en Colombia que tiene la representación de las distintas marcas a nivel mundial, ofrecen a sus clientes una red que les permiten contar con respaldo y tranquilidad ante cualquier eventualidad.

Para el caso de Changan y Deepal, por ejemplo, las cuales están representadas en Colombia por el Grupo Vardí, es posible contar con algunos beneficios que las importaciones directas no ofrecen.

El servicio posventa, como talleres, repuestos y el precio de reventa, pueden verse afectados al importar de forma particular. | Foto: Getty Images