Concesionarios hacen duro llamado al Gobierno por “parsimonia” frente a medidas que fomenten venta de carros híbridos y eléctricos

Esto lo tiene claro Aconauto, gremio que asocia a los concesionarios presentes en Colombia y que resalta la forma como el país viene destacándose en el continente, pese a no tener una “política pública” encaminada a fomentar un mayor crecimiento de este segmento.

Desde este sector han venido llamando la atención del Gobierno para que genere un ambiente favorable para las marcas que le siguen apostando al país a través de las nuevas tecnologías; sin embargo, pese a que la apuesta por tecnologías más amigables con el medio ambiente es una de las prioridades del ejecutivo, no se ha notado condiciones cambios que eliminen las barreras para el acceso a este tipo de vehículos.

“No es que los importadores y sus concesionarios critican irracionalmente la parsimonia de los ministerios de Comercio y del Transporte por no tomar las decisiones necesarias, sino que el ciudadano no merece tantas barreras de acceso al mercado y en especial porque en Colombia no se producen vehículos electrificados de ninguna clase”, señalan.