La Gobernación de Cundinamarca anunció que los propietarios de vehículos matriculados en el departamento tienen hasta el próximo 31 de agosto para acceder a un alivio tributario que reduce en un 70 % las sanciones e intereses por el no pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2024 y anteriores.

La Secretaría de Hacienda departamental explicó que el beneficio puede gestionarse a través del portal oficial www.cundinamarca.gov.co, donde es posible liquidar, descargar la factura y pagar mediante botón Bancolombia, PSE, tarjeta de crédito o en ventanillas de bancos aliados.

La Gobernación recordó que el único canal autorizado es el institucional e hizo un llamado a no entregar dinero a terceros ni realizar consignaciones a cuentas personales, ya que ningún funcionario o asesor está autorizado para recibir pagos de forma directa.

“Con esta medida, el Gobierno departamental busca dar alternativas para que los contribuyentes se pongan al día, fortalecer las finanzas públicas y destinar más recursos a inversión y desarrollo en beneficio de los cundinamarqueses”, subrayó la entidad.

Descuentos de hasta el 100 % para comparendos

Por otra parte, la Gobernación de Cundinamarca informó esta semana sobre un plan de alivios para los ciudadanos con comparendos de tránsito en mora, que contempla descuentos significativos en intereses y opciones de pago por cuotas.

De acuerdo con la entidad, la medida beneficiará a más de 350.000 infractores registrados en municipios donde la Secretaría ejerce autoridad.

El dinero que se recoge por comparendos es destinado para financiar los planes de seguridad vial y la cultura ciudadana. | Foto: Guillermo Torres

Según se informó, los descuentos aplican exclusivamente para comparendos impuestos hasta el 31 de diciembre de 2024 y no cubren sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas, en cumplimiento de la Ley 1696 de 2013.

Diego Jiménez Vargas, secretario de Movilidad Contemporánea, manifestó que la ordenanza 033, impulsada por el gobernador Jorge Rey y aprobada por la Asamblea,"habilita beneficios sin precedentes para quienes deseen ponerse al día”.

Son dos los alivios que entrarán en vigencia y que contemplan ayudas significativas para los deudores:

El primero es del 100 % de descuento en intereses para comparendos impuestos antes del 31 de diciembre de 2019.

Y el segundo es del 70 % de descuento en intereses para comparendos impuestos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024.