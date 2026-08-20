Conductores fueron advertidos: la restricción en un carril de Bogotá que ya tiene fecha para multar

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha informado que a partir de hoy 20 de agosto de 2026, ha entrado en operación el Carril Preferencial de la calle 63, el cual se extiende por la avenida Caracas hasta la carrera 122.

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Esta implementación forma parte de una estrategia de gestión que está llevando a cabo el distrito, con el objetivo de priorizar la circulación de usuarios del transporte público, optimizando los tiempos de viaje en una zona donde 1,9 millones de viajes se realizan diariamente, en donde el 45,6% corresponde a este sistema de transporte urbano.

Según la alcaldía, por este corredor transitan 46 rutas del SITP y, durante horas pico, más de 170 buses. Solamente en el tramo que comienza a operar el 20 de agosto se movilizan alrededor de 7.000 usuarios de transporte público.

El nuevo carril preferencial busca priorizar la circulación de vehículos de transporte público en la calle 63. Foto: Secretaría de Movilidad - API

La apuesta por el Carril Preferencial de la calle 63 trae consigo un desafío para poder responder a las obras estratégicas que se están realizando en la capital de Colombia, como por ejemplo la de la Troncal de la Avenida 68 y la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Tras este anuncio, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha informado que, al ser un carril preferencial exclusivo para vehículos de transporte público como el SITP, determinados automotores no podrán utilizar este espacio salvo bajo unas condiciones específicas.

Los vehículos a los que se les prohíbe el paso en el Carril Preferencial de la calle 63

De acuerdo a lo dicho por el distrito, la restricción de circulación por el Carril Preferencial de la calle 63 es aplicada para carros particulares, motocicletas, taxis y transporte.

Eso sí, habrá ciertas excepciones en las que los vehículos puedan ingresar en la zona exclusiva para el SITP, siendo esas las siguientes:

Realizar giros a la derecha del carrill

Ingresar a predios

Permitir el ascenso y descenso de pasajeros, salvo en las zonas de paraderos del SITP

En cuanto a los vehículos de emergencia, como ambulancias, estos tendrán que circular por el carril central del corredor. Sin embargo, en situaciones donde exista una congestión o atienden una situación, podrán hacer uso del carril preferencial.

Las sanciones por cometer una infracción

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha informado que el no respetar el Carril Preferencial para el transporte público deriva en una sanción económica.

No obstante, la entidad aclaró que estas medidas serán aplicadas durante unas próximas fechas, mientras los conductores que transitan por el sector se van adaptando a los cambios.

Los conductores recibirán comparendos pedagógicos durante la primera etapa de funcionamiento del carril. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

A partir del 1 al 20 de septiembre, aquellas personas que incumplan la norma recibirán comparendos pedagógicos.

Ya después de esa fecha, es decir, el 21 de septiembre, se comenzará a imponer las sanciones económicas.

De acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, el “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente” deriva en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).