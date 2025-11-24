Vehículos
¿Cuánto cuesta cargar un carro Tesla en Colombia? Habrá sorpresa para el bolsillo cuando llegue el recibo de la luz
Según los cálculos, el ahorro frente al consumo de gasolina es bastante significativo, tanto en los vehículos Tesla como en general para los carros eléctricos.
Desde hace casi una década, los carros eléctricos vienen siendo una opción en Colombia y han venido ganando terreno frente a los carros a combustión que por años dominaron el mercado.
Este camino, impulsado por las marcas chinas y por las firmas tradicionales que han fortalecido sus portafolios con opciones cada vez más novedosas y con mayores avances tecnológicos y autonomía, ha llevado a Colombia a ser uno de los mercados referentes en esta industria.
Si bien los volúmenes de ventas de vehículos eléctricos en Colombia son mínimos frente a los que se maneja en países como China o Estados Unidos, en la región el mercado colombiano es uno de los más significativos, pues mantiene un crecimiento sostenido y la adopción de nuevas firmas y tecnologías ha sido muy buena en el plano local.
Ahora, con la llegada de Tesla a Colombia, parece ser que el mercado de vehículos eléctricos en el país ha logrado un hito importante, pues se trata de una de las firmas de carros más importantes del mundo y la que junto a BYD domina el mercado en el planeta.
Como es conocido, Tesla se caracteriza por su tecnología; sin embargo, no todos saben con certeza cómo operan estos autos, cuánto se demoran en cargar y el precio que tiene que pagar alguien si decide reabastecer energía con algún dispositivo instalado en el hogar.
Esta es una de las incógnitas que más preocupa a quienes quieren optar por un vehículo eléctrico y, aunque las diferentes compañías le explican a sus usuarios cuánto dinero puede gastar en este proceso, con la llegada de Tesla las dudas han ido siendo expuestas en redes sociales.
Cuánto cuesta cargar un carro Tesla en Colombia
Lo primero que el usuario tiene que definir es la capacidad de la batería; en este orden de ideas, el Model 3 Long Range All-Wheel Direve, versión intermedia que ofrece Tesla en el país, es de 60 kilovatios, lo cual le permite tener una autonomía de 660 kilómetros.
Para entender cómo es el consumo y el costo de este proceso, también es necesario saber cuánto cuesta el kilovatio hora (kw/h) a nivel residencial. Acá hay que señalar que los precios varían según las ciudades y los estratos, por lo que se toma como precio promedio una cifra de $ 1.000.
Para calcularlo de forma rápida ya se tiene los dos valores que se necesitan para, a través de una sencilla multiplicación, obtener el valor total que requiere un Tesla Molde 3 para dejar su batería a tope y para saber cuánto dinero debe invertir para cargarlo a tope.
Si el valor promedio es de $ 1.000 por kilovatio y la batería tiene una capacidad de 60 kilovatios, el valor total de carga para tener una autonomía de 660 kilómetros es de $ 60.000, monto que representa un ahorro importante a la hora de comparar cuánto puede gastar un vehículo a gasolina para avanzar la misma distancia.
De igual forma, los expertos en gasto y consumo Priceitcol, realizaron otro ejercicio para establecer el costo por cada 100 kilómetros.
“Según la página oficial de Tesla el consumo del Model 3 es de 16,8 kilowat por cada 100 kilómetros. Si por cada 100 kilómetros consume 16,8 kilómetros nos cuesta 16.800 pesos cargarlo, y si queremos la carga completa de 60 kw/h nos cuesta 60 mil pesos”, explicaron los expertos en precios, teniendo como referencia los valores de la página oficial de Tesla y el costo promedio del Kw/h en Colombia.