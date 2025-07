Dejar el carro prendido sin moverlo no es tan sano como parece: estas son las duras consecuencias, ¿pasa lo mismo en eléctricos?

Por lo general, se cree que es algo inofensivo y no tienen en cuenta el tiempo que emplean, aspectos clave que impactan en la seguridad del conductor y pasajeros, en el bolsillo y en el medio ambiente.

¿Qué ocurre cuando el carro está encendido y quieto?

En el caso de los vehículos modernos, el sistema de refrigeración y lubricación suele estar bien diseñado para soportar ciertos periodos de funcionamiento sin movimiento. No obstante, esto no significa que se pueda dejar el motor encendido indefinidamente sin consecuencias.

¿Cuánto tiempo es seguro dejar el carro encendido sin moverse?

Los expertos coinciden en que, idealmente, no se debería dejar el motor encendido en ralentí por más de 2 a 5 minutos .

Además, el aceite del motor no alcanza temperaturas óptimas para quemar residuos, lo que puede provocar acumulación de carbono en el motor, afectando el rendimiento a largo plazo.

Riesgos para el vehículo y el medio ambiente

¿Qué dicen los fabricantes de vehículos?

Marcas como Toyota, Honda y Chevrolet no recomiendan dejar sus vehículos encendidos por largos periodos sin movimiento , a menos que se trate de situaciones específicas como un diagnóstico mecánico.

¿Y qué pasa con los autos eléctricos o híbridos?

En los vehículos eléctricos o híbridos, el sistema es distinto. En estos, el motor eléctrico no consume energía si no se está desplazando, por lo que dejarlos “encendidos” sin moverse no representa el mismo nivel de desgaste. Sin embargo, si el aire acondicionado o el sistema de entretenimiento están activos, sí hay un consumo de batería que puede afectar la autonomía si se prolonga por mucho tiempo.