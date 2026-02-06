El mercado de vehículos de lujo en Colombia crece, pero la formación técnica sigue siendo limitada: “Hay poca gente preparada”

Durante el primer semestre de 2025 se vendieron en Colombia 3.780 vehículos de lujo, lo que representó un crecimiento del 16,6 % frente al mismo periodo de 2024, según cifras de Andemos. Este incremento se da en un contexto de expansión general del parque automotor, que incluye autos de uso cotidiano y vehículos híbridos y eléctricos.

A medida que más autos de alta gama circulan por el país, persiste la falta de talleres y profesionales especializados, aseguran expertos del sector. En palabras de Jhon Alexander Vargas, socio fundador de LM3 Performance, “este es un mercado muy especializado y hay muy poca gente realmente preparada. No es solo saber mecánica, es entender el vehículo, la tecnología, los materiales y la responsabilidad que implica trabajar con carros de alto valor”.

Ventas de autos de lujo crecieron 16,6 % en Colombia y LM3 Performance le apuesta a crear talento para el sector Foto: LM3 Performance

El taller LM3 Performance, con sede en Zipaquirá, funciona también como ejemplo del tipo de centro que combina operación y formación, atendiendo vehículos de distintas gamas y brindando entrenamiento técnico. Vargas añade: “La demanda existe y sigue creciendo, pero no hay suficientes personas formadas para trabajar en este nivel”.

Por su parte, Santiago Lozano, cofundador y piloto profesional, subraya la necesidad de instruir a quienes conducen vehículos potentes: “A partir de los 300 caballos de fuerza ya es necesario saber manejarlos”.

Analistas del sector coinciden en que la expansión del segmento de lujo no ha venido acompañada por la preparación profesional ni por la infraestructura adecuada para el mantenimiento y la reparación de estos autos. Esto evidencia un desajuste entre el crecimiento del mercado y la capacidad técnica del país.

