El verdadero significado de que un motociclista tire su casco al suelo: así debe reaccionar si ve esta señal

Las comunidades de motociclistas se caracterizan por su solidaridad y su hermandad, no solo en carretera, sino fuera de ella, donde, gracias a su pasión por las motos y a sus gustos en común, deciden compartir más allá de rodadas para funcionar, como verdaderas fraternidades.

De igual forma, con el fin de identificar algunas situaciones y debido a la imposibilidad de intercambiar palabras entre motociclistas a la hora de desplazarse, ellos han creado algunos códigos y señales que indican sobre situaciones de alerta o peligro en la vía.

Desde señalar la presencia de un hueco en el pavimento hasta alertar sobre situaciones de secuestro, robo o en las que incluso está en peligro la vida, hacen parte de ese código y grupo de señas con las que cuentas los motociclistas.

Los motociclistas recurren a utilizar algunos de los elementos que portan para enviar señales a sus colegas. | Foto: Getty Images

El verdadero significado de que un motociclista tire un casco al suelo

A la hora de lanzar advertencias en carretera, los motociclistas se valen no solo de sus brazos y piernas, sino de algunos de los elementos que llevan consigo.

Por un lado, están las pañoletas de diferentes colores, como el amarillo, que al ir en el manillar alerta sobre la presencia de personas peligrosas, o de otros colores para indicar sobre otras situaciones.

Para el caso del casco, elemento clave para la seguridad de los moteros, hay dos miradas; una, desde el lado supersticioso, y en la cual las creencias populares señalan que dejarlo en el piso es augurio de mala suerte para su dueño, algo que no está del todo comprobado.

La otra hace parte del lenguaje formado por los grupos de motociclistas y que se ha ido expandiendo con el paso de los años y a medida que las comunidades de moteros con más grandes en todo el mundo.

El caso en el suelo es para muchos una creencia de mala suerte. | Foto: Getty Images

Según el grupo Bikers Brothers, este símbolo hace parte del “código biker” en todo el mundo y alerta sobre un pedido de auxilio por parte del motociclista.

“Todos los motociclistas saben que poner el casco en el suelo es de mala suerte, lo que no todos saben es que, el casco en el suelo es la señal internacional de auxilio del código Biker (Motociclista). Así que si observas a un compañero Motero o Biker en tu ruta con el casco en el suelo, no dudes en detenerte y brindarle ayuda, hoy por él, mañana por ti”, dice la publicación de esta comunidad amante de los motores y las dos ruedas.

Así mismo, otros portales especializados en el mundo de las motos advierten que la posición en el piso es clave para poder identificar una situación de peligro.

Los expertos señalan que encontrarlo justo detrás de la rueda trasera de la moto es una señal de que su dueño necesita ayuda inmediata por cuenta de una avería mecánica, una urgencia médica o un tema de seguridad.

Lo ideal es prestar ayuda o avisar a las autoridades para brindar apoyo al motero que envió la señal. | Foto: Getty Images/ nanka-stalker

Los moteros más experimentados y veteranos señalan que estos códigos y señales se diseñaron de esta forma debido a que en el pasado los vehículos no contaban con luces estacionarias o de emergencia, razón por la que poco a poco se fue institucionalizando el uso de algunos artículos, como el casco, para enviar señales a los compañeros.