Con 23.872 unidades registradas, el pasado mes de julio ha sido hasta el momento el mejor para la venta de carros en Colombia en 2025, según el informe mensual de registro de vehículos realizado en conjunto por Fenalco y la Andi. Esta cifra representa un importante crecimiento del 44,7 % frente a julio del año pasado.

Por segmentos, los que presentaron un incremento destacado en julio fueron las camionetas, con una subida del 84,6 %, seguidas por los vehículos tipo SUV y los comerciales pasajeros, con aumentos del 55 % y 54 %, respectivamente, en comparación con julio del año anterior.

Por ciudades, las de mayor crecimiento en ventas de vehículos fueron Manizales, con un aumento del 169 %, le siguieron Mosquera, Cundinamarca, con un 120 %, e Ibagué con un 99 %. También, se destacaron Villavicencio y Madrid, Cundinamarca, con crecimientos del 96 % y 93 %, respectivamente.

El Toyota Corolla es el carro más vendido en la historia de la humanidad; en Colombia, actualmente es el líder en matrículas. | Foto: Getty Images / Sjoerd van der Wa

El carro más vendido

El informe señaló que durante los primeros siete meses del año, el Corolla Cross de Toyota ha sido el vehículo más vendido, con 5.430 unidades.

Le siguen el Kia K3 (5.072), la Renault Duster (4.424), la Mazda CX-30 (4.286) y el Kia Picanto (3.257).

“Entre enero y julio las participaciones por línea fueron: Toyota Corrolla Cross, con el 4,2 %; Kia K3, con el 3,9 %; Renault Duster, con el 3,4 %; Mazda Cx-30, con el 3,3 %; y Kia Picanto, con el 2,5 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 17,4 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025″, señala el informe.

El Toyota Corolla Cross también fue el vehículo más vendido en julio y el único que superó las mil unidades para un total de 1.254 registradas.

En el mismo mes le siguieron en ventas el Kia K3 (929), el Mazda CX-30 (900), Kia Sportage (854) y la Renault Duster (816).

“En el mes de julio las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross, con el 5,3 %; Kia K3, con el 3,9 %; Mazda CX-30, con el 3,8 %; Kia Sportage, con el 3,6 %; y Renault Duster, con el 3,4 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 20 % del total matriculado en el séptimo mes del año”, indicaron Fenalco y la Andi.

Por otra parte, en materia de marcas, Kia lidera las ventas de los primeros siete meses del año con un total de 17.255 unidades; Renault, por su parte, ajustó 17.138 y le pisa los talones a la compañía de origen surcoreano.