Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este jueves 30 de octubre

Este jueves, 30 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplica a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este jueves, 30 de octubre, el pico y placa rige para los taxis cuya placa termine en 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en octubre

Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.

Caravana presidencial.

Vehículo de servicio diplomático o consular.

Funerarias o agencias mortuorias.

Vehículos de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos de emergencia.

Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.

Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).