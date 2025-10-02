La pregunta que tiene penando a quienes tramitan la licencia de conducción en España: ¿la hacen en Colombia?

Obtener la licencia de conducción en España requiere superar dos pruebas establecidas por la Dirección General de Tráfico (DGT) de ese país: una teórica y otra práctica, tal cual sucede en Colombia.

La primera etapa consiste en un test de 30 preguntas con tres opciones de respuesta, donde solo una es correcta. Los aspirantes disponen de 30 minutos para completarlo y solo pueden cometer hasta tres errores para aprobarlo. Una vez superado, el examen teórico tiene una validez de dos años para seguir con el trámite

A partir de ahí, los candidatos pueden comenzar las clases prácticas, cuya duración varía según la experiencia y destreza de cada alumno.

El significado de las señales de tránsito es clave a la hora de presentar los exámenes teóricos. | Foto: Getty Images

Se estima que un principiante necesita más de 30 lecciones antes de presentarse al examen práctico, una prueba que suele durar alrededor de 25 minutos y que evalúa la capacidad de conducción en situaciones reales de tráfico.

A pesar de la preparación, algunas preguntas del examen teórico presentan una mayor dificultad para los aspirantes.

Así lo ha señalado el profesor de una de estas escuelas de conducción, Víctor Vial, quien, a través de su cuenta de TikTok, ha compartido cuál ha sido la pregunta más fallada en 2024 y que ha provocado que muchos alumnos suspendan.

La pregunta que más fallaron en el examen para la licencia de conducción en España

“Esta es la pregunta que más falla la gente y que más hace suspender en los exámenes teóricos. Y tampoco es tan difícil”, explica el profesor en su vídeo. La cuestión es la siguiente:

Si encontramos esta señal a la entrada de una calle, ¿qué indica?

A) Entrada prohibida a los automóviles.

B) Entrada prohibida a los vehículos a motor.

C) Zona de bajas emisiones.

La respuesta correcta es la C, Zona de Bajas Emisiones.

La pregunta sobre la señal R-120, relacionada con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), se encuentra entre las diez más falladas por los aspirantes a la licencia de conducción B en 2024, tal y como recoge un informe de la editorial de formación vial PONS Seguridad Vial.

La señal de tránsito SR-120 , relacionada con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la responsable de que muchos españoles fallen su examen de conducción. | Foto: Captura de pantalla

El informe, basado en los test realizados en su plataforma digital entre enero y julio del año pasado, destaca que las dudas más frecuentes están relacionadas con definiciones básicas sobre tipos de vehículos, la obligatoriedad de someterse a pruebas de alcoholemia y, especialmente, los cambios normativos sobre Zonas de Bajas Emisiones y nuevas limitaciones de velocidad en áreas urbanas.

Qué significa la señal de tránsito R-120

La señal R-120, correspondiente a la pregunta más fallada, puede confundirse con la antigua señal de visibilidad reducida (P-33), modificada precisamente para evitar errores de interpretación con la de las ZBE.

Sin embargo, a diferencia de otras señales que indican peligro, la R-120 es una señal de prohibición, algo que queda reflejado en su forma circular con borde rojo. Los puntos que simulan emisiones de humo en su interior especifican que la restricción afecta a los vehículos con acceso limitado a estas zonas según su distintivo ambiental.

Según la normativa, la señal R-120 indica prohíbe el ingreso de vehículos a zonas de bajas emisiones, especialmente, áreas urbanas. Se caracteriza por un borde rojo y fondo blanco con la imagen de un vehículo emitiendo humo, y se acompaña de un cartel que especifica las etiquetas ambientales permitidas para acceder a la zona.

El incumplimiento de la señal R-120 puede conllevar multas que oscilan entre 100 y 500 euros, y en algunos casos, pueden implicar la pérdida de puntos en el carné de conducir.

¿Esta señal existe en Colombia?

En Colombia existe la señal SR-18b que prohíbe la circulación de vehículos que transporten mercancías peligrosas. | Foto: Captura Manual de Señalización Vial

Para la tranquilidad de quienes buscan aprobar los exámenes teóricos en le proceso de obtener la licencia de conducción, en el país no existe esta señal, por ende, no hará parte de los cuestionarios que diseñen las academias para evaluar a sus estudiantes.