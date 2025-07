¿Le pueden poner comparendo por SOAT o revisión técnico-mecánica en el parqueadero de un centro comercial? Esto dicen la norma

Si bien el olvido o el descuido no exime de responsabilidad al conductor que comete una infracción, el hecho de estar estacionado en un parqueadero público podría evitar una multa, además de darle tiempo para corregir su falta, como solicitar una grúa para mover el vehículo, expedir el SOAT o esperar a que termine el horario de restricción.

¿Un policía puede poner un comparendo en un parqueadero público?

En primer lugar, indicó que las autoridades no pueden ingresar a un parqueadero privado o público para verificar quién está incumpliendo alguna norma; es decir, no están autorizados para entrar al parqueadero de un centro comercial para constatar si hay algún vehículo que no tenga al día la revisión técnico-mecánica o el SOAT.